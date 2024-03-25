協商破局！總質詢之亂藍白拒讓民進黨翻案　韓國瑜打圓場也沒用

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柯建銘今發言說，過去沒有發生過這樣一連串跳過立委質詢的情況，但立委的質詢權很重要，希望能有解決之道，也希望以後不要再發生。民進黨團幹事長吳思瑤也說，當天是一連串的意外，現在也不要再指責誰，不要指責院長、不要指責議事人員、不要再指責不在場的立委。
國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨怪院長、怪議事人員，但都不怪為什麼當天民進黨立委不在場，議事人員不用當立委的保母，還要提醒立委什麼時候到場，且民進黨立委林楚茵，後來的總質詢又改書面質詢，還要說是因為對韓國瑜的沒收總質詢，「一日被韓國瑜惡搞心生恐懼啊！」但到現在卻都還沒有對韓國瑜表達歉意。柯建銘插話，他也聽不懂林楚茵在說什麼。
國民黨團首席副書記長林思銘說，對於有爭議議案，才請院長協商，但現在協商事項，沒有這樣打了院長一拳，還要求恢復質詢，呼籲民進黨就翻頁了。國民黨團總召傅崐萁也說，民進黨已經三次執政，柯建銘不要太呵護民進黨立委。
韓國瑜裁示，希望做出朝野協商結論，為杜絕以後再發生類似狀況，立法院總質詢時由議事人員明定起迄時間，若有立委未及時到場，主席可以宣布休息。此外韓國瑜也澄清，當時在唱名時，秘書長周萬來沒有建議休息，當天他只有問周萬來，這樣是否符合議事規則。只是今天有黨團提議協商，他就依法召集協商。
黃國昌說，這樣的朝野協商，要先確認是否可行，或是要修法讓議事規則更明確。但黃國昌發言時，遭柯建銘打斷，黃國昌因此爆氣離場。協商最後不歡而散。