日本小林製藥紅麴出包！台酒掛保證 這2項產品原料全在台自產
日本「小林製藥」公司發布5項含有紅麴的「機能性表示食品」自主回收公告，也引發國人關注購買的紅麴保健食品是否也踩雷。台灣菸酒公司今（25）日發出聲明，該公司銷售的「安可健紅麴膠囊」、「安可健納豆紅麴膠囊」產品，是精選「100%台灣培養紅麴菌」，全部红麴原料皆為台灣在地自產，未使用「小林製藥」的紅麴原料。
記者顏真真／台北報導
此外，台酒公司使用红麴原料的延伸性產品如红麴葡萄酒、紅露酒、红麴餅乾等，台酒也強調，每一批的红麴原料也經自主檢驗且符合國家標準。
台酒公司進一步說明，台酒使用的红麴菌種經科學驗證及篩選培育鑑定，嚴格控管生產製程中各項發酵條件，且「每批原料」經國際TAF認證實驗室檢驗，肝腎毒素橘黴素（Citrinin）未檢出。產品定期接受第三方公正單位的檢驗，確保重金屬、微生物符合食品安全衛生規範，且 365項西藥定性未檢出，今年3月「安可健紅麴膠囊」更以嚴格品質把關，獲得百位醫師推薦，安全性皆經過層層認證。
台酒公司還說，公司使用红麴原料的延伸性產品如红麴葡萄酒、紅露酒、红麴餅乾等，每一批的红麴原料也經自主檢驗且符合國家標準。
台酒強調，作為以食飲品起家的百年企業，台酒對於食安檢驗不容一絲妥協，自有生技研究中心的測試實驗室，更獲得國際TAF認證，落實高標準、高穩定度，並嚴格遵守流程。