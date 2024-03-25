蘇丹紅辣椒粉引全國恐慌！津棧公司負責人不服羈押提抗告 遭駁回
進口「蘇丹紅」致癌辣椒粉，震撼全台，津棧公司負責人李彥廷、大姨子吳正言、品管謝冠玉先後遭到高雄地院羈押，兩人的委任律師提出抗告，合議庭25日審理後將2人訴願駁回。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，李彥廷涉嫌以親友掛名為負責人，在高雄成立龍海同記、津棧、佳廣、杰展國際等十家公司，同時在大陸地區成立同名的「龍海同記食品有限公司」公司，李彥廷再向大陸地區不特定農村收購製作辣椒粉原料，並進行初步加工，再出售給親友掛名的台灣公司，這批原料經過二次加工，最終出貨給台灣下游食品廠商。
檢調也發現，李彥廷從大陸「龍海同記食品有限公司」出口的辣椒粉原料，早在2018年就被檢出「蘇丹紅」，但後仍持續進貨，為了規避檢查，還變更以香港某公司名義為出口商。
檢複訊後，對於李彥廷、吳女及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押。高雄地院審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳女及謝女各20萬元交保。雄檢對此不服提出抗告，高雄高分院今日傍晚裁定撤銷李彥廷的交保裁定，發回高雄地院重新裁定。
檢方在抗告後，法院於13日召開聲押庭，認為李彥廷、吳正言2人因涉嫌重大，有串供、滅證、逃亡之虞裁定羈押禁見，但2人不服由委任律師提抗告。台灣高等法院高雄分院今天發布訊息表示，李、吳2人針對原審裁定「羈押，並禁止接見通信、受授物件」提出抗告；另外，檢察官針對謝女原審裁定「繳交新台幣25萬元後釋放命不得接觸其他被告及證人」提出抗告，經合議庭二審裁定抗告駁回。