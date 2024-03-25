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一秒就出國！2024多元文化市集在雲林　新住民帶來特色美食

▲「2024雲林縣異饗市集─新住民《多元文化創意市集》」活動在近期舉行。（圖／移民署提供）
▲「2024雲林縣異饗市集─新住民《多元文化創意市集》」活動在近期舉行。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

雲林縣政府24日與北港武德宮、移民署南區事務大隊雲林縣服務站、雲林縣專勤隊、雲林縣各新住民團體共同辦理「2024雲林縣異饗市集─新住民《多元文化創意市集》」活動，各式精彩的表演節目及異國美食，吸引許多民眾參與，共同享受了一場各國文化融合的幸福饗宴。

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《多元文化創意市集》活動現場有來自越南的越式春捲、法國麵包；來自印尼的薑黃飯、千層糕甜點；來自泰國的奶茶、涼拌木瓜；來自馬來西亞的鴛鴦咖啡、香茅薑汁豆花以及湖南滷味等異國美食特色攤位，並由新住民穿上母國服裝上台展現各國文化特色之舞蹈、音樂，讓更多台灣民眾能夠了解異國文化，提供彼此融合交流的一個絕佳場所，提供新住民在地深耕的向心力與認同感。

▲現場有特色舞蹈表演。（圖／移民署提供）
▲現場有特色舞蹈表演。（圖／移民署提供）
移民署南區事務大隊雲林縣服務站主任黃仲傑說明，截至今年1月底，雲林縣新住民人口數已經來到1萬7千多人，占新住民人口數2.9%，是全國各縣市排名第9。大部分新住民來到台灣後，失去長期以來原有關係網絡的支持，再加上語言、生活習慣、風俗文化及環境適應問題，使得文化差異和生活適應等問題隨之產生。

雲林副縣長謝淑亞表示，縣府一直十分關注新住民權益，長期提供協助及服務讓新住民融入台灣社會。更重視關懷弱勢並積極辦理相關的社會福利，關注婦幼的基礎人身安全，在乎婦女的健康福祉，推廣婦女癌症篩檢；另因應少子化議題，今年更推出《兩年六億催生增產-雲林萬寶龍》計畫，鼓勵新人努力延續下一代新生命及提供育齡女性凍卵補助，讓雲林的人口數能夠逐步成長，逐步建立完善的福利資源。

▲眾多新住民開心參與市集活動。（圖／移民署提供）
▲眾多新住民開心參與市集活動。（圖／移民署提供）
社會處長林文志表示，推動新住民相關福利服務一直是縣府重點施政項目，縣府除於民政處成立戶政及新住民科，推動新住民相關福利服務；與內政部移民署南區事務大隊雲林服務站、共同提供新住民友善服務；並基於公私協力的精神，除委託財團法人伊甸社會福利基金會來雲林承接新住民家庭服務中心的業務，提供社福諮詢、家庭支持、通譯人員訓練培訓等服務。

社會處表示由衷感謝民間團體與縣府共同負起照顧新住民家庭的責任，並期待透過市集活動的安排，能提供新住民家庭及社區民眾有機會面對面溝通理解相關的需求，縣府亦將整合諸多資源及服務共同努力，將雲林打造成友善新住民的幸福、溫暖好所在。

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