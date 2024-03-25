路跑／曾改寫中國「5628天紀錄」何杰再創新紀錄！跑進2小時06分
25歲的何杰可以說是中國馬拉松界最備受期待的一員，他曾在去年的無錫馬拉松跑出2小時7分30秒，突破15年前由任龍雲在2007年北京馬拉松寫下的紀錄。而他在昨（24）日再戰無錫馬拉松，跑進2小時06分57秒，再度刷新中國紀錄，也幾乎確定拿下巴黎奧運門票。
記者林之越/綜合報導
中國馬拉松近兩年收穫滿滿，先是何杰在去年的無錫馬拉松上突破中國高懸5628天的紀錄後，楊紹輝在同年12月的福岡馬拉松中，再以2小時7分9秒改寫紀錄。不過這紀錄持續不到4個月，何杰在相隔一年的無錫馬拉松上，以2小時06分57秒成績完賽，帶領中國馬拉松進入「206時代」。
無錫馬拉松的冠軍由衣索比亞籍的Tadu Abate Dedm拿下，他的成績為2小時06分18秒，而何杰則拿下總排名第4、全國第1，現年僅25歲的他受到相當大的期待，賽後也將主教練肖麗抱起，表示自己曾說過不會讓教練失望。
去年在無錫馬拉松中，何杰已經順利達標巴黎奧運的2小時08分10秒，本次比賽再次推高紀錄，根據中國田協奧運選拔辦法，只要5月5日前，保持在全國前三名就能獲得參加奧運機會。
目前排在前三的分別是何杰的（2小時6分57秒）、楊紹輝（2小時7分26秒）和吳向東（2小時8分4秒）。
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