曾公開拒絕周星馳！「梁朝偉最美前女友」罕現身 粉絲嘆認不出來
58歲的香港女星柏安妮是80年代的女神之一，精緻的混血臉蛋是她的招牌標誌之一，是當年不少男星們的追求對象。柏安妮不只與梁朝偉傳過緋聞，有「梁朝偉最美前女友」之稱，更曾公開拒絕周星馳，後來她與圈外人士結婚並育有2女，淡出演藝圈。近期柏安妮與同為演員的女兒許恩怡一同現身，對比以前柏安妮的美貌，不少粉絲看到她的近況，直呼：「認不出來了！」
記者張一笙／綜合報導
柏安妮父親是英國人，她是英馬中混血兒，出道後標緻的混血臉蛋是不少人當時的女神。近期，柏安妮與女兒許恩怡出席王牌經紀人陳淑芬的生日宴會，有粉絲拍下柏安妮與女兒同框的影片並寫下：「柏安妮帶著女兒許恩怡現身活動，她變化好大哦，完全認不出來了，年輕的時候是真的美。」不少粉絲們看完都直呼：「認不出來！」、「不敢相信」、「她這幾年經歷了什麼？」
柏安妮在80年代出演許多部經典電影，包含《霸王花》、《猛鬼大廈》等膾炙人口的電影。柏安妮不僅演技出眾，同時還是一名「學霸」，曾錄取牛津大學，但因為想在演藝圈發展因而放棄，但柏安妮仍考取香港大學生物學系，畢業後也考取美國瓦爾登大學臨床心理學碩士學位，如今是一名臨床心理學家。
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