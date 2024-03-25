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日本小林製藥紅麴出包！社長親自道歉難止血　股價暴跌逾16％

▲日本小林製藥宣布全面下架該公司生產的紅麴營養食品，並由小林昭弘社長（右三）在大阪府大阪市召開記者會進行道歉。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本小林製藥宣布全面下架該公司生產的紅麴營養食品，並由小林昭弘社長（右三）在大阪府大阪市召開記者會進行道歉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

位於大阪的日本「小林製藥」公司所販售的紅麴原料，近日引發了台灣及日本的食品安全風暴。截至目前，日本已有26名男女因服用該公司生產的含有紅麴成分的保健食品後，出現了腎臟不適症狀等類似情況而住院治療；相同的紅麴原料也被應用在其他食品上，涉及企業包括日本國內和台灣的飲料、食品製造商以及原料商等，受此影響小林製藥股價也出現重挫逾16.51%的震盪。

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日本《時事通信社》、《共同社》報導，小林製藥3月22日表示，由於食用營養食品的13人出現腎臟疾病症狀，自行回收使用紅麴的相關產品總計約30萬包，社長小林昭弘也在大阪召開記者會親自向大眾致歉，而截至25日，日本至少有26名男女因服用小林製藥的紅麴機能性食品後出現身體不適，包括腎臟病症狀等，已經住進醫院接受治療。

《MBS NEWS》則指出，小林製藥公司認為食品內可能含有原先未預期的成分，因此主動回收了3種商品。小林製藥表示，他們所生產的紅麴約2成用在自家商品，另外約8成出售給其他業者，從2016年起除了將紅麴賣給日本國內飲料、食品製造商與製酒公司外，也販售給台灣企業，出售對象包括日本國內及台灣的飲料與食品製造商等約50家業者。

在日本，酒類製造商「寶酒造」已主動回收了約9.6萬瓶日本酒，而位於福岡的「ZEROPLUS」公司則宣布，因旗下產品「濃厚起司仙貝」使用了該紅麴原料，因此全面自主回收。

在台灣，食藥署確認有2家業者輸入了小林製藥生產的「紅麴原料」，並統計了自111年1月1日至113年3月22日的56批報驗紀錄，為了安全起見，遭點名進口爭議原料的大醫生技、三合興業皆表示，已開始回收相關產品，並停止了該公司紅麴相關產品及原料的輸入查驗申請。

受此事件影響，小林製藥公司股價重挫，週一（25日）股價下跌至每股5056日元，在過去一年至今已暴跌36.96%，而「SMBC Nikko Securities Inc」一份報告則稱，小林製藥簡報中表示，該公司估計回收的成本約達18億日圓（約新台幣3.79億元），並將小林製藥全年每股盈餘預測下調6%。

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