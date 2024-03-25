日本小林製藥紅麴出包！社長親自道歉難止血　股價暴跌逾16％

我是廣告 請繼續往下閱讀
《MBS NEWS》則指出，小林製藥公司認為食品內可能含有原先未預期的成分，因此主動回收了3種商品。小林製藥表示，他們所生產的紅麴約2成用在自家商品，另外約8成出售給其他業者，從2016年起除了將紅麴賣給日本國內飲料、食品製造商與製酒公司外，也販售給台灣企業，出售對象包括日本國內及台灣的飲料與食品製造商等約50家業者。
在日本，酒類製造商「寶酒造」已主動回收了約9.6萬瓶日本酒，而位於福岡的「ZEROPLUS」公司則宣布，因旗下產品「濃厚起司仙貝」使用了該紅麴原料，因此全面自主回收。
在台灣，食藥署確認有2家業者輸入了小林製藥生產的「紅麴原料」，並統計了自111年1月1日至113年3月22日的56批報驗紀錄，為了安全起見，遭點名進口爭議原料的大醫生技、三合興業皆表示，已開始回收相關產品，並停止了該公司紅麴相關產品及原料的輸入查驗申請。
受此事件影響，小林製藥公司股價重挫，週一（25日）股價下跌至每股5056日元，在過去一年至今已暴跌36.96%，而「SMBC Nikko Securities Inc」一份報告則稱，小林製藥簡報中表示，該公司估計回收的成本約達18億日圓（約新台幣3.79億元），並將小林製藥全年每股盈餘預測下調6%。