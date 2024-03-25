蔡沐妍轟小S「不會有以後」！律師傻眼：家長有問題 他詳列4點
女星蔡沐妍（Lydia）發文控訴，先前帶著女兒上《小姐不熙娣》，女兒的大提琴表演被小S尷尬問：「這是可以表演的嗎？很有勇氣」，令她感到不滿，認為節目組有意帶風向，然而隨著節目片段曝光，不少網友都認為有問題的似乎是蔡沐妍本人，就連知名律師李怡貞都看不下去說話了。
記者吳昕蓓／綜合報導
蔡沐妍先前帶女兒上《小姐不熙娣》表演大提琴，過程中女兒面無表情，有些音些微失準，讓小S尷尬表示：「我是不懂啦，但是她的音還有那個有一些聽起來是…是正常的嗎？」接著又說：「這是可以表演的嗎？很有勇氣，但是畢竟還是有很多人在看電視，或是看網路，他們可能會一頭霧水想說這表演是什麼意思？」得知蔡沐妍女兒其實不喜歡大提琴，小S也鼓勵：「要練到準才行，如果練到準就會拉出樂趣來。」小S還再三確認她想學習的意願才點頭：「OK，那她自己說的。」
然而小S的反應卻引起蔡沐妍不滿，事後在臉書發文痛批，她讓女兒學才藝從來不是為了炫耀，而是希望孩子可以在學習過程中體驗到如何克服挫折，同時享受突破困境後的自我肯定，雖然在節目錄影當下，她聽見小S說的話確實很生氣，替女兒覺得委屈，但她當下還是只能選擇忍耐，「當下若我翻臉不順著自我調侃，恐怕也錄得尷尬錄不下去。」
對此，律師李怡貞也發表自己的看法，認為小S的言論沒有問題，反而是蔡沐妍的態度不妥，「其實我覺得小孩敢在節目上表演大提琴我覺得很棒，不管拉的如何都很棒，而且也還願意繼續學，主持人也很關心孩子沒有毛病，但就是家長的態度……」引來大批網友附和，「家長覺得自己沒毛病才可怕」、「家長很有問題」、「剛看完完整影片內容，媽媽非常有事」、「孩子不是彌補自己缺憾的工具」。
更有網友直接列出4點直言，「覺得孩子很可憐」，第一點，得學一個媽媽自己都棄學，還要她學的困難才藝；第二點，上節目沒表現好的自責情緒，選擇用臭臉表示；第三點，親眼看著媽媽把對女兒沒表現好的失望，轉變為對主持人的憤怒；第四點，被媽媽說看不懂中文。儘管蔡沐妍已經向節目組道歉，並表示不會再帶女兒上節目，仍無法平息網路上的批評聲浪。
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