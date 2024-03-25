以行動支持社會公益！中油煉製事業部辦百萬CC公益捐血活動
台灣中油公司煉製事業部於今(25)日，在煉製事業部高雄廠中山堂廣場，舉辦中油百萬CC公益捐血活動，有110人捐血成功，共捐了150袋，3萬7500cc的熱血，以行動支持社會公益，為需要的人提供援助。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司煉製事業部百萬CC公益捐血活動，有煉製事業部主管公關組經理顏清瑞、政風室經理田國興、楊婉怡、多角化事業處經理吳順發、大林石化油品儲運中心辦公室主任潘昇偉，以及秘書秘書林榮泉等超過百位的同仁與員眷及地方鄉親挽袖捐熱血，以紓解血荒。
中油煉製事業部秘書林榮泉表示，此一中油百萬CC熱情公益捐血活動，才剛開始便有不少同仁聚集排隊填寫資料、等待捐血的人潮絡繹不絕，而捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事。
林榮泉說，捐血是對人類健康事業的貢獻、是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將油人愛心發揮到極極致，並將持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會貢獻自己的力量。