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巷仔內／面子裡子都要！綠狂嗆韓國瑜黃國昌惹怒藍白　朝野難合作

▲ 韓國瑜召集協商，但藍白不滿民進黨團態度，拒絕簽字。（圖／翻攝立法院ivod系統）
▲ 韓國瑜召集協商，但藍白不滿民進黨團態度，拒絕簽字。（圖／翻攝立法院ivod系統）

記者何哲欣／特稿

民進黨認為日前有綠委的總質詢遭立法院長韓國瑜「沒收」，今（25）日提案朝野協商，希望能有補救機會。但協商過程中，民進黨團仍不認為自己有錯，護航自己遲到的立委，對於連日來對韓國瑜的批評，也未有任何致意，甚至對其他藍白兩黨團也沒放低姿態，可想而知協商必然破局，韓國瑜不斷緩和氣氛也沒用。民進黨已非國會第一大黨，卻還堅持以往的行事作風，面子裡子都要，這樣的態度，實在讓人搖頭。

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韓國瑜當天唱名跳過的立委，包括5名民進黨立委與2名國民黨立委。但國民黨團從未提出，要幫兩名藍委補救總質詢，反而是民進黨到現在還很堅持自己的質詢被沒收。但弔詭的是，有3名當天無法總質詢的綠委，隔週卻又改成書面質詢。既然質詢都會放水，讓這些立委再度質詢的意義何在？

其中之一改成書面質詢的綠委林楚茵解釋，「我是一日被韓國瑜惡搞心生恐懼啊！不知道會不會被惡搞又被沒收質詢？改書面質詢至少『有質詢』！被沒收就什麼都沒有了！」今天協商，藍營代表洪孟楷重提此事，結果綠營兩協商代表柯建銘與吳思瑤，竟推說也不懂林楚茵的意思。那是否要先找林楚茵問清楚再來談？

國民黨今協商過程也表達立場，民進黨怪議事人員、怪院長沒收，事後還不斷批評韓國瑜，現在卻還希望韓國瑜幫忙補救，這對韓國瑜毫不尊重。綠營之前還放假訊息，說當時立法院秘書長周萬來有提醒韓國瑜，可以先休息。但韓國瑜今也澄清，絕無此事。這代表綠營仍舊還是想塑造韓國瑜不懂議事規則的形象，但事實其實很簡單，就是民進黨立委遲到。

根據《立法院議事規則》，登記發言之委員，經主席唱名三次仍不在場者，視為棄權。韓國瑜在這次總質詢時也都已先提醒，民進黨想翻案，總要先承認自己的錯誤，誠懇與其他黨團協商，看有無補救機會。

但以今天協商過程來看，柯建銘態度咄咄逼人，在藍白幹部發言時屢屢插話，否認自己有錯，甚至又照往常，逮到機會就要酸民眾黨假中立、只有8席，惹怒民眾黨團代表黃國昌後，黃國昌當場退席抗議。這是尋求補救的民進黨團，該有的態度嗎？就像藍白兩黨所言，民進黨早就該翻頁向前走了，根本不知道為什麼今天還要協商。

第11屆立委已報到近2個月，民進黨卻始終走不出「院長已經換人」了的陰影，柯建銘屢屢以前輩自居，屢屢強調在野黨不懂議事規則，提案違憲，也未對韓國瑜表達該有的尊重。韓國瑜在這次的「總質詢之亂」已證明他的處理方式獲得民眾認可，民調居高不下，反而是民進黨被視為是來亂的。

距離準總統賴清德上任剩不到2個月，民進黨在這新舊政權交接過程中，在立法院的攻防進退失據，找不到自己定位，反而幫未來的賴清德先樹敵，惹怒過半的在野黨，不只無助朝野和諧，也會未來新政府上台後的施政，更加寸步難行。

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