鎮瀾宮大甲媽遶境4/5起駕！這8小時禁放炮、煙火 違者最高罰15萬
大甲鎮瀾宮遶境活動，將在下（4）月5日（農曆2月27日）晚間11時起駕，彰化縣消防局今（25）日表示，在遶境期間派遣消防人車於鑾轎行經路線勸導及取締違反施放爆竹煙火，也積極在大甲媽祖遶境前派員至遶境可能行經路線沿途82家宮廟及35處村里長服務處，和遶境路線附近宮廟及店家共計160家進行宣導施放爆竹煙火相關注意事項，並派遣消防人車沿線警戒、廣播宣導，勸導勿於深夜施放爆竹煙火。
記者林莞茜／綜合報導
彰化縣消防局指出，媽祖遶境不僅是傳統文化活動，更是一個凝聚人心、共同祈福的重要時刻。今(113)年大甲媽祖遶境活動預計於4月5日展開，彰化縣消防局持續執行遶境爆竹煙火安全管理，在遶境期間派遣消防人車於鑾轎行經路線勸導及取締違反施放爆竹煙火。112年度消防局共取締違法爆竹煙火案件16件次，罰鍰總計新台幣156萬元；今(113)年已取締違法施放爆竹煙火2件次，提醒民眾要嚴格遵守施放爆竹煙火相關規定。
近年來，彰化縣消防局積極在大甲媽祖遶境前派員至遶境可能行經路線沿途82家宮廟及35處村里長服務處，和遶境路線附近宮廟及店家共計160家進行宣導施放爆竹煙火相關注意事項，並派遣消防人車沿線警戒、廣播宣導，勸導勿於深夜施放爆竹煙火。經過這些努力，彰化縣內爆竹煙火施放量大幅降低，深獲民眾好評。
依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每日下午10時至翌日6時前，不得施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，違反者可處新台幣3萬元以上15萬元以下。消防局提醒白天施放鞭炮應依其產品使用說明進行施放，禁止堆疊、串接或使用吊車等機具懸掛鞭炮，更嚴禁未經申請許可燃放專業煙火或以拖板車載運施放專業煙火。民眾如有發現違規情事，可撥打119報案，消防局將派員前往取締，邀請鄉親共同為維護公共安全與社會安寧盡一份心力。
彰化縣消防局呼籲，各宮廟凝聚信眾力量一起以鼓掌、紙炮、電子音效，或舉辦藝文活動取代燃放鞭炮，鄉親心誠參與活動隨香祈福，避免燃放爆竹煙火，讓您我攜手合作，共同守護平安與安全，共同迎接這個充滿祝福與希望的媽祖遶境活動。