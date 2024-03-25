堅持林智堅論文沒抄襲！陳明通稱「世紀大冤案」：力平反還他清白

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陳明通透過律師發表三點聲明，指出第一，對於台大校教評會以絕對多數通過不解聘，本人深感欣慰，並致上誠摯的謝意。
第二，本人一向主張林智堅並未抄襲，台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」，直到今日，他還是認為這是一場「世紀大冤案」。
第三，做為林智堅的指導教授，未來將繼續努力平反這項冤案，希望早日還給智堅一個公道，一份清白。
陳明通表示，要辨別抄襲與否很簡單，只要10分鐘就可知道，這件事會鬧到風風雨雨，完全就是認知作戰。只要上台大國發所網站，裡面就有碩博士論文研究計畫「公版」的寫作格式，該格式是台大教務處要求的，相關章節如何安排等，這些周繼祥都可以作證。
陳明通也強調，學生按照「公版」格式撰寫論文是極為正常的，卻被外界大做文章。他透露自己指導林智堅寫碩士論文，早在2015年就有結果，包含6次民調及抽樣誤差的東西，雙方在討論過程中，已決定要用哪些表格，當時余正煌的論文都還不知道在哪裡。
陳明通回憶，余正煌原先的碩士論文題目是寫「中生來台就讀後政治認同變遷」，2015年12月21日研究計畫口試時，某口試委員要求余正煌應實際訪問中生，但余正煌認為短時間內無法完成論文，只好找上擔任國發所所長的陳明通商量，希望能更換口試委員，因為這違反學術倫理，自己沒有答應，後來就建議余正煌改題目。
陳明通也透露兩人論文相似的原因，是因為他為了讓余正煌能早點畢業，直接提供林智堅也採用的6次民調資料，自己更將19張統計表格等底稿資料，在2016年1月5日以電子郵件方式寄給余正煌。
陳明通直言，余正煌的論文使用的許多資料，都是他和林智堅寫的，沒有一個表是余正煌做的，余正煌卻去告林智堅抄襲。只因為林智堅畢業比較晚，台大就認定是抄襲，真的是一場「世紀大冤案」。
前台大國發所教授周繼祥也表示，他與陳明通相識多年，外界都知道陳明通的政治立場是綠的，他是藍的，但兩人在學術場所並無關立場，一樣合作良好，並不像其他人因政治立場不同就惡鬥。
周繼祥指出，自己為這本書寫序，被很多藍營朋友提醒「不要惹了一身腥」，但他強調自己是義無反顧，同時也希望民主政治不要搞到這樣。