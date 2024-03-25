獨家／李雅英傳降臨富邦啦啦隊！經紀人曖昧回：對各種可能都開心
擁有「全民表妹」之稱的韓國啦啦隊女神李雅英，今年年初震撼來台加盟T1職籃電豹女啦啦隊，為桃園帶來許多球迷朝聖，增添籃球風氣。不過，隨著今年中華職棒開啟大外援時代，李雅英竟先後傳出有意加盟味全龍啦啦隊小龍女、富邦啦啦隊Fubon Angels。對此，李雅英經紀人今（25）日向《NOWnews今日新聞》回應：「對於各種合作的可能性都會是開心的！」
記者詹鎰睿／綜合報導
據悉，在李多慧加盟之前，味全龍球團傳出今年有意拿下「雙李」，也就是李多慧以及李雅英，而在李多慧確定空降後，對於李雅英的消息不了了之。怎料，昨日又傳聞富邦啦啦隊Fubon Angels已經鎖定李雅英，若再加上原先的李晧禎、以及日前公布的南珉貞，等於富邦將一口氣擁有全台灣最多外援的啦啦隊陣容。
但今日在Fubon Angels舉辦的春訓記者會上，卻未見任何有關李雅英的消息，引發眾多啦啦隊粉絲猜測討論。對此《NOWnews今日新聞》記者傳訊詢問電豹女經紀人有關李雅英的消息，「未來是否有意願加入棒球啦啦隊？」經紀人則曖昧地表示，「李雅英來台親民又亮眼的表現深獲好評，一定會有很多單位想要有進一步的合作機會。」
記者進一步追問，目前是否有收到富邦球團，或是其他球團的邀約？經紀人則回應，「我相信來台發展的她（李雅英），對於各種合作的可能性都會是開心的。」字句間並未否認傳聞，還有待李雅英或是其他球團宣布，就看花落誰家。
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