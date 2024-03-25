「消波塊」台電難忍被貼詐騙標籤　提核電大國法國也漲電價

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台電指出，此次電價調整方案，最大調幅對象是出口導向且年用電量5億以上的用電大戶與年用電量0.5億度以上的資料中心，內需為主之中小企業相對調幅較小，對物價影響應屬溫和。
此次電價調整機制相對細緻，努力兼顧反映成本、照顧民生、節能減碳等原則，降低民生低級距電價調幅，住宅330度以下電價微調3%，若每月用電330度，每月電費僅增加20元；產業用電調幅較高，但依經營狀況及用電量分群調整，去年下半年用電量正成長產業調幅為14%，用電量持平或衰退未達10%產業調幅為12%，衰退10%以上產業調幅為7%，以減緩對用電衰退產業衝擊。且為照顧產業弱勢、兼顧社會公益，農漁業、學校（幼兒園到大專院校）、社福團體本次維持電價凍漲。
台電針對各產業受電價調整影響狀況進行評估，針對烘焙業也掌握了不同經營形式可能受電價影響的狀況。台電建議，台電官網有提供時間電價試算評估服務，以便用戶瞭解方案內容並進行電費試算，小商店每月用電超過1,600度者，可依用電狀況評估改採時間電價計費，善用尖離峰價差節省電費，最高可較累進電價減少11~25%電費。
有關國民黨批評電價大漲，台電說明，各國電業皆受國際燃料價格暴漲影響，主要國家均調漲電價因應，進而推升國內物價。2020至2023年間，韓國工業及民生電價累積調幅分別為87%及49%，英國為126%及79%，法國為160%及22%，法國曾實施電價盾制度管制住宅及小商家電價，但近期已宣布將逐步結束此電價保護措施，甚至今年2月起再度調漲電價。若以去（2023）年CPI年增率來看，韓國3.60%、法國4.91%、英國6.72%，相較我國為2.49%，顯示我國電價調幅相對和緩與細緻，有效抑低通膨。
台電指出，台電發購電燃料成本已連續兩年高達6000億以上，近期國際燃料價格雖有回穩，但仍處於高點。燃煤部分，近期國際燃煤價格每公噸約 130 美元，仍遠高於疫情爆發前5年（2015~2019年）平均約 80 美元。燃氣部分，中油公司天然氣採購多為長約，而長約價格主要與國際布蘭特(Brent)原油價格連動，近期Brent油價約80~85美元，高於疫情發生前5年平均約60美元水準。