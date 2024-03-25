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賽琳娜戈梅曬辣照竟露點！4.2億人目睹走光瞬間　她火速刪照

▲賽琳娜戈梅茲曬出辣照卻不慎露點，就算火速刪除，照片還是在網路上瘋傳。（圖／翻攝賽琳娜IG）
▲賽琳娜戈梅茲曬出辣照卻不慎露點，就算火速刪除，照片還是在網路上瘋傳。（圖／翻攝賽琳娜IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

31歲美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）童年出道，因演出迪士尼系列影集《少年魔法師》受到關注，她不僅發行專輯，也轉往幕後當起製作人，甚至創立美妝品牌，事業做得風生水起，她也時常在IG分享自己的日常生活，沒想到曬出辣照時卻不小心露點，儘管火速刪除還是掀起熱議。

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▲賽琳娜突然自爆說謊。（圖／翻攝賽琳娜IG）
▲賽琳娜經常在IG上分享生活。（圖／翻攝賽琳娜IG）
賽琳娜擁有健康火辣的身材，經常在IG曬出好身材，她坐擁4.2億粉絲，是娛樂名人中最多粉絲數的藝人，沒想到日前卻不小心上傳了露點照，儘管她已經刪除照片，照片卻早已被存下來在網路上瘋傳。畫面中能看到，賽琳娜戈梅茲身穿黑色無肩帶內衣，豐滿的上圍呼之欲出，然而胸罩的邊緣卻看得出來露點的狀況，她也疑似發現曝光，迅速刪文，卻還是在網路上掀起熱議。

▲賽琳娜戈梅茲日前曬出辣照，竟然不小心露點。（圖／翻攝自IG）
▲賽琳娜戈梅茲日前曬出辣照，竟然不小心露點。（圖／翻攝自賽琳娜戈梅茲IG）
事實上，賽琳娜自從去年（2023）底認愛知名製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）後，就不時會在IG上曬親密合照放閃，其中一張班尼布蘭柯將手放在她胸上的照片更是掀起熱烈討論，儘管摻雜激情味道卻仍甜蜜指數爆表，幾乎每張照片看起來都誘惑滿滿，引來超過千萬人按讚，為兩人的感情獻上祝福。

▲賽琳娜戈梅茲和男友
▲賽琳娜戈梅茲和男友製作人班尼布蘭柯打得火熱。（圖／翻攝自賽琳娜戈梅茲IG）
過去賽琳娜戈梅茲也曾有過爭議，她在2013年診斷出罹患紅斑性狼瘡，暫別演藝圈，2017年時紅斑性狼瘡復發導致腎臟受損，好友法蘭西亞瑞莎（Francia Raisa）捐腎才保住一命，至今也依舊得服用藥物控制病情，但她卻公開表示泰勒絲（Taylor Swift）是她圈內唯一的好友，讓法蘭西亞氣到退追賽琳娜IG，並爆料一直以來飽受賽琳娜的粉絲霸凌，然而賽琳娜對此始終沒有正面回應。

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