藍倡總統「即問即答」綠反對 黃暐瀚提解方：不用修憲、馬上做到
國民黨立委提倡總統赴國會國情報告「即問即答」，對此綠委認為是「違憲」，資深媒體人黃暐瀚今（25）日表示，對總統即問即答理解是不行，根據《憲法》規定，總統到立院報告，僅有報告沒有質詢與備詢，當年國民黨也公開反對馬英九即問即答。而時間環境不同之術藍綠都超愛用，但民眾看得很煩，他認為讓總統到立院報告，並且聽取委員國是建言，既不違憲又兼顧總統尊嚴，「只要朝野同意，不用修憲，馬上就可以做到。」
記者陳威叡／台北報導
黃暐瀚表示，總統到立院「國情報告」，可以即問即答嗎？自己的理解是不行，《憲法》第67條規定，立法院得設各種委員會。各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會「備詢」；此外行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。
另說明，法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。《立法院職權行使法》規定，總統就其職權相關之國家大政方針，得咨請立法院同意後，至立法院進行國情報告。
黃暐瀚說，根據以上條文，明確說明政院有責報告與備詢，立委有權質詢行政官員，但總統到立院報告，立委聽取報告，都僅有報告，沒有質詢與備詢的字眼。這就是面對立法院時，行政官員與總統的「不同之處」。
對於黃國昌提出2015年柯建銘主張前總統馬英九若想到立院國情報告，須得「即問即答」。黃暐瀚表示，這招確實深得姑蘇慕容家的真傳「以彼之道、還施彼身」。但藍營邊打邊罵的同時，有注意到，當年的國民黨，也曾公開反對馬英九到立院即問即答，認為此舉違憲嗎？
黃暐瀚指出，時間環境不同之術，藍綠都超愛用，用不膩、用不煩，但民眾看得會煩，也早就煩了。他認為一切按制度、依《憲法》，不要因人設事，也不要雙標。
最後黃暐瀚認為，讓總統到立院報告，並且聽取委員國是建言，才是既不違憲，又顧到總統尊嚴，也符合政治現實的做法，只要朝野同意，「不用修憲，馬上就可以做到。」