快看你上榜了嗎？跳槽前10大徵兆：常請假、離座接手機、上求職網

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6到10名又分別為「常向其他同事抱怨公司的人事物」（32.1%）、「工作效率突然驟降」（30.8%）、「常常上其他企業網站」（29.5%），以及「突然容易遲到或早退」（22.8%）、「容易與同事、上司有爭執」（20.2%）。
yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，「人情留一線，日後好相見」，完美離職是一門學問，更是一種藝術，避免辭職後衍生糾紛，或者在同業間留下所謂的「壞名聲」，正式離開公司前，要保持「不卑不亢」的應對方式，如繼續堅持正面的工作態度到最後，並且確實完成交接和離職手續，同時確保勞工權益不受損。
楊宗斌指出，畢竟同行間常常會有「Reference Check」，也就是所謂的「履歷查核」機制，特別針對要應徵重要職務的人，新東家的人事部門，不排除會向老東家「打探」消息，例如該應徵者先前的工作能力與處事態度，或者曾有過違規、失誤，結果造成企業損失的「黑歷史」。
楊宗斌提醒，近期計畫離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同，其規定包括繼續工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告之；繼續工作1年以上3年未滿者，於20日前預告之；繼續工作3年以上者，於30日前預告之。