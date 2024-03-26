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快看你上榜了嗎？跳槽前10大徵兆：常請假、離座接手機、上求職網

▲人力銀行公布「10大跳槽徵兆」，最常出現包括請假頻率突然變高、離座接手機、上求職網等。（圖／取自photoAC）
▲人力銀行公布「10大跳槽徵兆」，最常出現包括請假頻率突然變高、離座接手機、上求職網等。（圖／取自photoAC）

記者李琦瑋／台北報導

對於準備離職這件事，多數人除了偏向低調態度外，事前似乎不容易被看到跡象！但人力銀行調查顯示，若以「企業角度」來看，仍能在事前看出「10大跳槽徵兆」，最常見的情形包括「請假頻率突然變高」、「常常離開座位接手機」、「常常上求職網站」等等。

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yes123求職網日前公布「龍年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，對於「10大跳槽徵兆」，前5名依序是「請假頻率突然變高」（60.3%）、「常常離開座位接手機」（59.1%）、「常常上求職網站」（52.4%），以及「突然不加班，準時下班」（45.1%）、「低調打包整理東西」（35.1%）。

6到10名又分別為「常向其他同事抱怨公司的人事物」（32.1%）、「工作效率突然驟降」（30.8%）、「常常上其他企業網站」（29.5%），以及「突然容易遲到或早退」（22.8%）、「容易與同事、上司有爭執」（20.2%）。

yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，「人情留一線，日後好相見」，完美離職是一門學問，更是一種藝術，避免辭職後衍生糾紛，或者在同業間留下所謂的「壞名聲」，正式離開公司前，要保持「不卑不亢」的應對方式，如繼續堅持正面的工作態度到最後，並且確實完成交接和離職手續，同時確保勞工權益不受損。

楊宗斌指出，畢竟同行間常常會有「Reference Check」，也就是所謂的「履歷查核」機制，特別針對要應徵重要職務的人，新東家的人事部門，不排除會向老東家「打探」消息，例如該應徵者先前的工作能力與處事態度，或者曾有過違規、失誤，結果造成企業損失的「黑歷史」。

楊宗斌提醒，近期計畫離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同，其規定包括繼續工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告之；繼續工作1年以上3年未滿者，於20日前預告之；繼續工作3年以上者，於30日前預告之。

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