名家論壇》單厚之／不在籍投票，民進黨怕什麼？

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柯建銘沒有清楚說不在籍投票違反「普通、平等、直接、無記名」的哪一項，但不在籍投票顯然不會違反「平等」和「無記名」的原則，要說違反「普通」也有點牽強，唯一比較可能的是有無違背「直接」投票。但所謂的直接投票是相對於「間接投票」（像美國選舉人團），選民的投票並不直接產生當選人，除非是「代理投票」，否則也不至於有違背直接投票的問題。
至於《憲法增修條文》的規定則有比較大的解釋空間，可以直覺的解釋為「只能返國投票」，但也可以解釋該規定並未排除「不返國者的選舉權」。而即便從前者的角度，該條文也僅能規範總統、副總統選舉，不能及於立委或其他層次的選舉。柯建銘若要說，總統選舉在境外投票「違憲」，或許有一定的道理，但若要說「不在籍投票」都違憲，則顯然不是事實。
根據立法院法制局的報告，不在籍投票可以分為：通訊投票、轉移投票、特設投票所投票、代理投票、事先投票、電子投票、投票卡投票、境外投票等8種。其中特設投票所投票是針對軍隊、監獄、醫院等無法放假而影響投票權者，投票卡投票則投票權人在獲得投票卡後，可以選擇要用何種方式投票，基本上只是方便計票的措施，其餘6種望文生義，大概都可以知道是怎麼回事。
目前台灣對於選務人員已經有轉移投票的制度，行政院院會2月22日通過的《全國性公民投票不在籍投票法》草案也採轉移投票，至於其他的選舉、其他的不在籍投票方式，民進黨政府似乎沒有採用的打算。
目前最受法界詬病的，是未被褫奪公權的受刑人卻被剝奪投票的權力，去年曾有受刑人聲請定暫時處分狀態，要求在監所內設投票所，但大法官會議最終決定不受理，沒有做出合憲或違憲的解釋。但法界主流意見都認為，現行制度剝奪受刑人和留營軍人的投票權，確實違背柯建銘所舉《憲法》第129條的「平等」原則。
目前採取不在籍投票的國家，多半都不會只有其中一種，根據法制局的報告，美國有6種、日本有5種、韓國有3種，菲律賓、馬來西亞、印尼等國也都有不在籍投票的制度。
選舉要兼顧公民的投票權跟選舉的公平性，理論上不在籍投票採取的種類越多，公民的選舉權就越能極大化，但選舉的爭議和公平性的質疑也就會越多。世界有這麼多國家採行不在籍投票，所以不在籍投票對台灣不應該是「要不要」的問題，而是要多少、如何在公民權和選舉的公平性上取得平衡，在不影響選舉公平性與人民信心的情況下，就應該儘可能的擴大不在籍投票的範圍。
從行政院的草案來看，顯然是認為轉移投票可行，只是因為選務的理由，所以希望限定在公投，排除公職的選舉。但實際上無論是哪一種不在籍投票，整個選務工作都必需要大幅提前，所增加的選務成本也必然選小於不做的整體社會成本。
目前全球採取電子投票的國家並不多，而在資安疑慮越來越高的情況下，電子投票可能也無法讓民眾安心，目前朝野也幾乎沒有看到這樣的主張。而通訊投票在總統以外的選舉雖然並無違憲的問題，但只要選票用寄送的，即便僅限定在「境內」，必然也會出現選票外流等等的衍生問題，影響民眾對選舉公平的信心，不必要在此時一步到位。
但特設投票所投票、轉移投票、事先投票都是選民親自將選票投入票箱，與目前國人投票的習慣相同，也不會產生對選舉公平性的疑慮，實在沒有不能做的道理。無論是事先投票或轉移投票，都必須要選民更早去關注、參與選舉，對民主其實有正面的意義，且多少能降低社會因選舉而產生的對立，既然政院都同意在公投進行轉移投票，其實大可以三者一起做。目前政院僅願意在公投進行不在籍投票，其實是對選民參與的恐懼，但越是這樣的心態，就越會失去民心、越可能失去政權。
●作者：單厚之／資深媒體人
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