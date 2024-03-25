王子舊愛《白晝》情纏劉以豪！鄧麗欣爆哭認2年抽離不了：好犯賤
李保樟執導香港愛情電影《白晝如焚》，找來男神劉以豪、香港實力派女星鄧麗欣（王子邱勝翊前女友）合作，上演一場淒美虐心的愛情故事；鄧麗欣一人分飾兩角，與劉以豪糾纏12年，陷入一段剪不斷理還亂的愛情之中，鄧麗欣全心投入演出，發現自己在拍完2年後還沒有完全抽離角色：「這角色影響我好大，但我又偏偏喜歡挑戰這樣的演出，都忍不住覺得自己太自虐，好犯賤。」她在首映會觀影時，甚至壓抑到無法呼吸、痛哭不已。
記者黃雅琪／綜合報導
香港女星鄧麗欣與台灣男神劉以豪合作演出《白晝如焚》，她表示電影已經拍攝完2年，原以為自己脫離角色了！沒想到，電影在倫敦亞洲電影節首映時，她發現自己壓抑到差點無法好好呼吸：「整個看電影的過程，我幾乎無法專心的看到電影畫面，拍攝當時的情緒全都出現了，有時回憶起當時拍攝的一些畫面，還是忍不住哭了出來，我才驚覺我還沒有完全離開這個角色，這個人物對我的影響好大。」
而男主角劉以豪也收起暖男形象，挑戰沉默安靜的陰鬱角色，他透露演出全程的心情都很低落，在完成拍攝後，他習慣一定要去剪頭髮：「要有這個剪髮的儀式，好好與角色道別。」而鄧麗欣則是笑稱自己是個自虐類型的演員，知道演出這樣的電影一定會「心累」，但還是想挑戰：「有時也會覺得自己好犯賤，怎麼會那麼Enjoy去演出沉膩在悲傷中的角色，就像在愛情中，一直要去當悲劇人物一樣。」
《白晝如焚》故事描述：深夜某公寓發生氣體爆炸，現場留下一具燒焦女屍。警察魏允（呂良偉 飾）調查發現死者言貞（鄧麗欣 飾）與富二代吳嵐正計劃結婚，魏允還發現言貞的母親於多年前也同樣死於火災，而言貞當時有個青梅竹馬的同學盧子峰（劉以豪 飾）在意外發生後也消失了。魏允追查發現所有與言貞有關的人都掩飾著不同的祕密，盧子峰的現任女友林音（鄧麗欣 飾）和言貞無比相像，兩宗橫跨十多年的案件、謎團重重。《白晝如焚》4月14日全台上映。
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