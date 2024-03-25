五股砍人命案！疑與老闆有感情糾紛 前員工慘遭「割頸」送醫不治
五股驚傳命案！今（25）日下午4時許，新北市五股區水碓三路一處民宅驚傳兇殺案，47歲林姓老闆與前員工26歲譚姓男子有感情糾紛，兩人今天約在譚男租屋處談判，雙方一言不合，林男竟持「水果刀」朝他砍殺，譚男身受多處刀傷，脖子大動脈也被割斷，救護人員獲報將他送醫仍搶救不治。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，林男犯後搭乘計程車畏罪潛逃，警方調閱監視器追查，隨後循線至蘆洲區民宅逮捕涉嫌人林男，員警到場時林男意圖畏罪自殺，當場遭員警壓制送往淡水馬偕醫院，全案警詢後依殺人罪移送新北地檢偵辦。
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