高市不動產仲介公會二代新會館落成 提供會員更優質服務
高雄市不動產仲介經紀商業同業公會今(25)日舉行二代新會館落成典禮。現任理事長簡志坤表示，購買新會館對高雄市不動產仲介公會來說有深遠意義，不僅是任內將公會會務營運打下豐厚基礎；未來更將提供會員公司更多更優質的服務。
記者陳美嘉／高雄報導
出售原公會第一代會館並購買第二代新會館的提議是在110年3月11日召開第四屆第一次會員代表大會時提案決議。簡志坤連任第四屆理事長後，隨即帶領新任理監事團隊於111年7月29日進行第一代會館公開標售案，最終以超底價108萬元，總價1,168萬元成功出售第一代會館。隨後將第二代會館購置條件以正式函文寄發全體會員提供委託商辦案件，供公會看屋選購之用。
簡志坤指出，經購置小組不厭其煩連續看屋，最終選定一心二路128號3樓為二代新會館，建坪202坪，一舉成為全國六都及各縣市不動產仲介公會自購會館中，規模最大的會館；同時，也締造六年任內(其中近三年為新冠疫情期間)推動教育訓練累積會館購買基金最快紀錄。
打造二代新會館經過六個月的比圖設計，期間由理事長簡志坤、監事會召集人 鄭曜德、副理事長鄭啓峰、周文惠及秘書長林逸民擔任二代會館發包小組成員，負責裝修監督事宜，並於今(25)日正式啟用。簡志坤表示，相信未來全新的高雄市不動產仲介經紀商業同業公會在新任理事長和理監事服務團隊，秉持過去團隊的誠信、創新、專業、成長的創會核心價值，將繼續帶領同業先進一起壯大產業精神和贏得社會大眾的肯定。