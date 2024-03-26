打造台灣成亞洲IP創作中心　台灣角川喊：​​投資到成功為止！

岩崎剛人透露，台灣角川公司近年來正積極擴展在台灣的IP產業投資，特別是在動漫和輕小說領域，去（2023）年10月，更與文化內容策進院（以下簡稱文策院）合作，未來將把小說、漫畫等原作翻拍為影劇、動畫，希望藉此產出更多台灣原創影視作品，並加以推廣。這項合作的背後，不只反映出角川對台灣IP創作潛力的高度認可，以及對於培育本土創作力量的長期承諾。
投資「KadoKado角角者」平台 讓本土創作者與讀者直接互動
台灣角川公司在2021年推出的「KadoKado角角者」小說平台，是投資的核心策略之一。這個平台不僅提供一個發表和連載日本輕小說的空間，更重要的是，它開啟了一條新途徑，也就是讓台灣的創作者能夠展示自己的作品，與讀者直接互動。
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被問到台灣的IP產業目前處於哪個階段？岩崎剛人不諱言地表示，現在仍處於打基礎的中間過渡期，要攀向高峰，至少還要再七、八年的時間，但他也發下豪語強調「會一直投資到成功為止！」因為日方看到台灣創作的優勢與機會「台灣的市場自由度高，外國進來也很自由，互相自由度很高」岩崎剛人表示，希望透過這系列的投資，以及與文策院的合作，將台灣打造成亞洲重要的IP創作和發展中心。
岩崎剛人也點出，台灣的動漫市場大多依賴日本IP，但近年來，從韓國到泰國的IP開始進入台灣市場後，既是挑戰也是機遇，他認為台灣IP產業的一大優勢，就在於自由開放的創作環境，特別是在LGBTQ+主題的作品創作上，展現出台灣與眾不同的文化自信和開放度，然而，面對激烈的國際競爭，台灣IP產業仍需尋找自身其他的獨特之處和競爭力。
新海誠《你的名字》動畫爆紅後 掀IP行銷城市觀光熱潮
除了出版和數位平台，台灣角川也積極探索將台灣原創IP轉化為戲劇和動畫的可能性，與文策院合作密切，為台灣創作者提供一個更加廣闊的舞台。岩崎剛人也舉例，由日本動畫導演新海誠執導的動畫《你的名字》，就是由小說翻拍成動畫，爆紅後片中曾取景的地點，在現實生活中成了影迷朝聖的觀光景點，也因此帶動了當地的城市觀光。「《你的名字》是由IP行銷城市觀光的始祖」岩崎剛人驕傲地說，因為《你的名字》原著小說正是由角川公司出版。
對於台灣前一陣子掀起的黃色小鴨炫風，還有高捷少女和蜜柑這些IP，都替高雄帶來大量的觀光人潮，岩崎剛人也表示樂觀其成，因為日本也有許多因為IP而造成風潮的朝聖地點，他表示「如果他們需要我們，我們一定要幫助！」
做為文創的投資者，台灣角川希望透過更多台日之間的合作，為本土的動漫和輕小說市場帶來新活力，也為台灣文創產業的國際化鋪設更廣、更遠的路。