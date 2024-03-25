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影響全世界的60公里 大肚山居於C位已成產業領袖聚落

▲台中夜景聖地大肚山上，近年來高檔豪墅建案陸續開發，因得天獨厚條件，吸引企業界大老進駐，儼然成了產業領袖聚落。（圖／和倫開發提供)
▲台中夜景聖地大肚山上，近年來高檔豪墅建案陸續開發，因得天獨厚條件，吸引企業界大老進駐，儼然成了產業領袖聚落。（圖／和倫開發提供)

記者金武鳯/台中報導

中台灣最大的特色產業是機械產業，台中市自大肚山台地綿延、開展至南投工業區的60公里，便是赫赫有名「影響全世界的60公里」，其間匯集1,500家精密機械、上萬家的下游供應商，不僅是全球單位面積產值第一、密度最高的精密機械產業聚落，位居60公里c位的台中大肚山上，更因不少企業大佬進駐豪墅，儼然成為「握有上兆元產值的產業領袖群聚落！
   
台中夜景聖地大肚山上，近年來高檔豪墅建案陸續開發，因得天獨厚的條件，吸引企業界大老、「台中最富有的人」進駐。這群頂尖富豪們的身價，動輒以百億、千億元計算，也讓大肚山產業領袖聚落不只吸睛也吸金。分析企業大老為何獨鍾大肚山，關鍵在於得天獨厚的地理條件，諸如視野居高臨下，整個台中盆地猶如自家無限視野的前明堂，環境清幽舒適，區內有近七萬坪的喬木綠林，在後疫情時代更顯珍貴。

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尤其，有別於一般半山豪墅離城較遠，大肚山產業領袖聚落距離台中高鐵只需要十分鐘車程，高速公路、台中國際機場等重要交通場域，車程10至30分鐘內皆可抵達，方便老闆們運籌帷幄，南來北往十分迅速。特別是距離精密科學園區僅需5分鐘車程，台中工業區15分鐘、中科園區約25分鐘，在短短5到25分鐘內，就能讓日理萬機的大老闆們瞬間轉換心境，回到有天有地的自然居所，讓立足台中黃金科技走廊的企業大老們趨之若鶩，大肚山豪墅已成為珍稀典藏、富豪們的家。
 

 細數入主大肚山領袖聚落的老闆們，捷安特品牌創始人羅祥安、至興精機董事長吳崇儀、大立光執行長林恩平、宏全國際總裁曹世忠、再生膠製造商F-保綠董事長陳東興、台商達芙妮大股東張婉琪、泰聯工業（外交官旅行箱）董事長翁崇銘、怡基企業（功能鞋大廠）負責人林憲章等。其中，不少人都已經進駐大肚山十多年，部分家族持續購入豪墅或買地自建，以大立光家族為例，就擁有至少4戶以上的大肚山豪墅，大老闆們的家「只買不賣」，更顯頂尖、特色產品的稀缺性。
 

事實上，大肚山上建地極其稀少，早期最大的建地地主乃清新溫泉飯店的興建者人稱越南王的丁善理家族，在四十多年前僅將部分土地割愛轉售給有私交的新加坡商信和集團的黃家，之後在清新溫泉開發前才有南山人壽等案。而在各界預期在2025年國土計畫法上路後，未來半山豪墅類型的大型開發案近乎絕版，也讓地段絕佳又享有自然及溫泉的大肚山產業領袖聚落更為珍稀難得。


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