去年獲利創新高！永豐金股利上看1元？總座：一定比去年多

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永豐金旗下永豐銀行2023年整體淨收益、提存前稅前淨利（PPOP）與稅後淨利皆創下新高，稅後淨利更是連續3年創歷史新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，2023年全年稅後淨利160.7億元，年成長9.2%，成長動能主要來自於金融交易利得。永豐銀行稅後淨利近3年年複合成長率為18%，優於其他金控旗下銀行同業合計的10%，ROE也連續2年超過10%的水準。資產品質保持優異，逾放比率僅0.10%，備抵呆帳覆蓋率1350%。
永豐金證券2023年全年稅後淨利38.4億元，較去年同期成長142.4%，永豐金證券總經理張李章隆解釋，主要受惠於資本利得大幅增加，年成長1440.5%，且穩定性收入較去年同期增加6.1%，而證券持續拓展多元收入來源，2023年證券泛財富管理手收（包括複委託、基金保險、借券）占整體手收比重達到35%，金額創下歷史新高。
也由於去年獲利有大幅成長穩健，股東也期待今年股利配發，朱士廷表示，今年股利配發有3大考量，包括市場期待、子公司上繳獲利及兼顧未來發展，希望維持穩定的股利配發政策，過往配發率約在6成左右，今年仍有望維持相當水準，並以現金為主、股票為輔，「股利一定比去年多」。由於永豐金去年配發每股現金股利0.6元、股票股利0.2元，法人樂觀評估，據永豐金設算條件，今年總股利水準將上看每股1元。
另外，永豐金近年積極衝刺海外收益，2023年海外稅前淨利（不含OBU）達48.52億元，創下近9年來新高，年成長28.8%，近3年複合成長率（CAGR）達41.6%，超越整體金控稅前淨利3年CAGR的16.7%，全年整體海外稅前淨利占比為31%。其中又以港澳地區獲利貢獻度最高，其次為中國大陸，越南地區則出現明顯的大幅成長。
永豐金海外各營業據點2023年的稅前淨利創下多項亮眼表現，永豐銀行洛杉磯分行、澳門分行及永豐金證券（亞洲）均創下10年新高紀錄、永豐銀行香港分行則近9年新高，另外永豐銀行越南胡志明市分行也成功達成2015年開業以來新高。
朱士廷表示，永豐金的海外經營策略以跨境、永續、數位、整合4大主軸持續推進，業務上以資產與負債並重發展，以「深根在地」與「跨境合作」為業務發展主軸，穩健擴大營運規模，未來除持續規劃佈建海外據點、積極整合海外平台、多元產品種類、擴大市場客群，以提高海外營收來源並增進經營效率。
永豐金目前在海外共有28個據點，遍布大中華、緬甸、泰國、越南、美洲及歐洲。其中永豐銀行於港澳地區設有香港、九龍、澳門3個據點，另外亦成立胡志明市分行、越南代表人辦事處、洛杉磯分行，並於2014年設立中國子行 - 永豐銀行(中國)，為第一家獲准於中國設立全資子行的台資銀行，總部設立於南京並有上海、廣州、成都與南京分行4家分支機構。
永豐金證券亦於香港、上海、倫敦等地設有服務據點；永豐金租賃則在中國、香港、緬甸、泰國等地重要城市皆設有營運據點，多點布局以迅速掌握融資租賃商機，就近服務當地客戶。