狂酸沈伯洋還在帶風向！王鴻薇：中共拿槍逼著林智堅抄襲論文嗎？
新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦論文遭認定抄襲，指導教授、國安局前局長陳明通，遭批學生論文指導不周。陳明通今（25）日新書發表會談「論文案」始末，並說林智堅案是冤案。國民黨立委王鴻薇點名民進黨立委沈伯洋等人還幫忙寫序，認為是中國入侵，他酸，是中共拿槍逼著林智堅去抄襲嗎？是中共逼陳明通通過林智堅論文嗎？
記者何哲欣／台北報導
當時踢爆林智堅抄襲的王鴻薇在臉書說，林智堅論文抄襲案早已蓋棺論定，然而他的恩師陳明通還不死心，即使自己從國安局長下台、台大教授職位滾蛋，至今都還在喊冤案，出版新書幫林智堅論文案喊冤，還找來立委沈柏洋以及公督盟執行長張宏林一起秀下限，怎麼不找最挺的蔡英文總統，再拗「智堅沒有抄」呢？
王鴻薇說，沈柏洋的內容，確實讓人對他的學術道德充滿懷疑，針對林智堅抄襲案，隻字不敢提事實抄襲實質問題，只是定調事件又是中國入侵的手法。即使台大學倫會、法院、教育部都認定抄襲，居然在2024年的今天還有人挺智堅，「民進黨不會錯」這樣的信仰，看來已經深植在沈柏洋心中。
「不管是林智堅、陳明通還是寫序的沈柏洋以及張宏林，我要敬告你們，請尊重大學自治與學術自由，台大校長陳文章已經表示，立場始終一致，認為指導教授陳明通應當向社會道歉，相信這不只是台大，也是這個社會對此案的唯一答案。」
王鴻薇也說，林智堅論文門事件發生不過不到二年，很多人都記憶猶新，陳明通真的不要這樣低估人民的腦容量，以為用民進黨強打的「認知作戰」大帽子就可以洗記憶，進而洗白陳明通自己。「我就問，陳明通這本世紀大笑話的書，（準總統）賴清德會認同嗎？會因此給陳明通一官半職嗎？」