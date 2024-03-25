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李多慧新歌〈HUSH〉搶先聽！登38萬人直播節目　露鎖骨現唱跳功力

▲李多慧今天登上韓國超過38萬人追蹤的Twitch實況主頻道為自己打歌，同時也在節目中邊唱邊跳專輯同名單曲〈HUSH〉，讓粉絲搶先聽同時也展現自己唱跳功力。（圖／翻攝自Charming Jo 조매력 Twitch）
▲李多慧今天登上韓國超過38萬人追蹤的Twitch實況主頻道為自己打歌，同時也在節目中邊唱邊跳專輯同名單曲〈HUSH〉，讓粉絲搶先聽同時也展現自己唱跳功力。（圖／翻攝自Charming Jo 조매력 Twitch）

記者張一笙／綜合報導

李多慧今（25）日驚喜現身韓國Twitch 38萬人大台實況主「Charming Jo 조매력」的直播節目宣傳自己的新歌，只見李多慧身穿白色斜肩上衣大露美肩及鎖骨，並且跟著主播Charming Jo演唱各種類型歌曲，從抒情歌到嗨歌，不但與主播合唱迪士尼冰雪奇緣主題曲，還深情演唱台灣知名樂團「八三夭」的中文歌〈想見你想見你想見你〉，過程十分有趣，吸引不少台、韓粉絲觀看，李多慧最後首度在螢幕面前表演新歌〈HUSH〉，不少粉絲聽完李多慧唱歌後紛紛表示：「李多慧進步好多！」

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▲李多慧（左）今日到南韓Twitch 38萬人追蹤大台實況主Charming_jo（右）頻道為自己打歌。（圖／翻攝自Charming Jo 조매력 Twitch）
▲李多慧（左）今日到南韓Twitch 38萬人追蹤大台實況主Charming Jo（右）頻道為自己打歌。（圖／翻攝自Charming Jo 조매력 Twitch）
李多慧本月30日將首度推出她的首張個人專輯，為了打歌，李多慧昨日特地飛回南韓，為的就是今日要與南韓實況主Charming Jo同台演唱。李多慧與Charming Jo先後演唱〈Supa Dupa Diva〉、〈잔소리（嘮叨）〉等歌曲，甚至與Charming Jo重現迪士尼經典動畫《冰雪奇緣》的〈Love Is an Open Door〉，過程有趣又好笑。李多慧更是拿出自己練習許久的中文歌，八三夭樂團的〈想見你想見你想見你〉，只見李多慧手持A4紙，跟著旋律一字一句唱出中文歌，讓不少粉絲十分驚訝她的語言天賦。

▲李多慧與實況主Charming Jo共同演唱許多歌曲，甚至還演唱中文歌〈想見你想見你想見你〉。（圖／翻攝自Charming Jo 조매력 Twitch）
▲李多慧與實況主Charming Jo共同演唱許多歌曲，甚至還演唱中文歌〈想見你想見你想見你〉。（圖／翻攝自Charming Jo 조매력 Twitch）
不過也許是李多慧累了，當她接連演唱幾首輕快歌曲後，讓本就不是以唱歌見長的李多慧開始感到吃不消，每每唱完一首就累癱在椅子上，數次被Charming Jo嘲笑。李多慧一開始還會反駁表示自己只是狀況不好，後面直接「擺爛」癱坐在椅子上試圖恢復體力，有粉絲看完後表示：「畢竟她本來是不會唱歌的，短短一年進步很多了，接下來就要開始練肺活量了。」

▲不以唱跳見長的李多慧，在幾首快歌以後累得癱坐在椅子上。（圖／翻攝自Charming Jo 조매력 Twitch）
▲不以唱跳見長的李多慧，在幾首快歌以後累得癱坐在椅子上。（圖／翻攝自Charming Jo 조매력 Twitch）
李多慧也在直播最後搬出自己即將推出的專輯同名歌曲〈HUSH〉，邊唱邊跳的李多慧在鏡頭前賣力演出，直播間不少粉絲都驚訝她短短一年內的演唱實力大幅進步。有粉絲笑著表示：「去年聽李多慧唱歌我會覺得上帝至少是公平的，畢竟她唱歌一言難盡，沒想到今年她竟然學會唱歌了！」直播結束後，李多慧也在個人IG上曬出多張美照，並且預告專輯將於3月30日台灣時間上午11點上線。

▲李多慧
▲李多慧直播後在IG上放上多張專輯中的形象美照，並預告專輯新歌〈HUSH〉將於3月30日台灣時間中午11點於各大音源串流上線。（圖／翻攝自李多慧IG）
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