李多慧新歌〈HUSH〉搶先聽！登38萬人直播節目　露鎖骨現唱跳功力

李多慧今（25）日驚喜現身韓國Twitch 38萬人大台實況主「Charming Jo 조매력」的直播節目宣傳自己的新歌，只見李多慧身穿白色斜肩上衣大露美肩及鎖骨，並且跟著主播Charming Jo演唱各種類型歌曲，從抒情歌到嗨歌，不但與主播合唱迪士尼冰雪奇緣主題曲，還深情演唱台灣知名樂團「八三夭」的中文歌〈想見你想見你想見你〉，過程十分有趣，吸引不少台、韓粉絲觀看，李多慧最後首度在螢幕面前表演新歌〈HUSH〉，不少粉絲聽完李多慧唱歌後紛紛表示：「李多慧進步好多！」
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李多慧本月30日將首度推出她的首張個人專輯，為了打歌，李多慧昨日特地飛回南韓，為的就是今日要與南韓實況主Charming Jo同台演唱。李多慧與Charming Jo先後演唱〈Supa Dupa Diva〉、〈잔소리（嘮叨）〉等歌曲，甚至與Charming Jo重現迪士尼經典動畫《冰雪奇緣》的〈Love Is an Open Door〉，過程有趣又好笑。李多慧更是拿出自己練習許久的中文歌，八三夭樂團的〈想見你想見你想見你〉，只見李多慧手持A4紙，跟著旋律一字一句唱出中文歌，讓不少粉絲十分驚訝她的語言天賦。