涂晨洋自爆被《冰冰SHOW》封殺！白冰冰經紀人「溝通內幕」全說了
本土劇男星涂晨洋因日前在藝人楊繡惠的臉書底下爆料，遭到某個節目封殺，主動聯繫後還被對方「不讀不回」，昨（24）日受訪時也證實，該節目正是白冰冰主持的《我愛冰冰SHOW》引發討論。對此，白冰冰的經紀人向《NOWnews今日新聞》還原雙方溝通過程，數度澄清「我們並沒有封殺任何人！」
記者詹鎰睿／綜合報導
日前，資深女星楊繡惠突然在臉書發文宣洩不滿，「很欽佩有一個人也不缺錢，然後還要迎合一個主持人，然後被背地翻白眼，那你為何要跟他主持呢？」並揚言「我看不起你！」雖未明確說出答案，但卻釣出涂晨洋留言回應：「我上過一次這個節目，結果好像被封殺了。」
據《三立新聞網》報導，涂晨洋承認他說的就是《我愛冰冰SHOW》，並解釋第一次錄完影之後，有再次收到節目邀約，結果對方音訊全無，完全聯繫不上，後來涂晨洋主動聯繫竟得到「不讀不回」的答案，他說，此後再透過已婚本土女星幫忙詢問，也是沒有回應，才會更加肯定自己被節目封殺。
對此，白冰冰經紀人向《NOWnews今日新聞》強調，「並沒有封殺誰，我們做節目都歡迎大家來，並沒有封殺任何人！」並還原了與涂晨洋的溝通過程，「我沒有直接跟他確定通告，我是問他還會什麼表演，他跟我說他會什麼之後，我就說那我後面再來安排！」
經紀人無奈解釋，「安排節目你也知道，要剛好有適合的主題跟歌曲才能安排，尤其現在版權的問題，很多歌都不能用！不是沒有回應就是封殺他！」
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