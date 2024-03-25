防「先買後付」危機！租賃公司消費性貸款趨嚴　信評：短痛長利

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中華信評進一步分析，國內融資公司的淨利息收入與利潤恐將暫時下滑，但從中長期的角度來看，該產業的資產品質將因此而改善，且授信成本將會降低。
中華信評金融評等服務部門分析師王珮齡認為，自2022年底以來，根據市場資訊，國內融資公司逾期率不斷攀升，尤其是二手汽機車融資貸款，由於總體經濟景氣低迷且授信成本升高，2023年大型業者諸如中租迪和公司（twA+/穩定/twA-1）、裕融公司（twA-/正向/twA-2）與和潤企業（twAA-/穩定/twA-1+）皆收緊了消費者融資的授信控管。在融資成本與授信成本雙雙上漲的情況下，2023年這3家公司的淨利息收益率與資產報酬率均有所下滑。
中華信評預期，國內融資公司的淨利息收入可能會因應收帳款減少及貸放成數降低而縮減，加上延遲還款費用打銷可能增加，國內融資公司的業務量與獲利在短期內勢必會因此而受到影響。 不過，中華信評認為，對大型融資公司而言，這些影響應仍在可控管的範圍內，有良好的ROA，2023年時大致在1.4%至2.4%之間，即顯示其風險定價允當。
就中長期來看，中華信評指出，，較嚴格的風險控管對此產業有利，2022年與2023年的市場激烈競爭現象可能因此而趨緩，並提升融資公司的資產品質。同時，允當的風險定價將有助於吸收大部分延遲還款造成的影響。
中華信評觀察到，該產業過去幾年在提列放款損失準備與打銷壞帳方面較為積極。放款損失準備對應收帳款總額比平均而言大致維持在1.5%至2.5%之間，用以吸收較高風險結構所帶來的影響。此外，台灣融資公司一般認定延遲還款的基礎為逾期30天至60天，且系統性地將應收帳款逾期達180天時打銷。
中華信評認為，BNPL在整體金融服務市場中的規模仍較小，因為該種消費模式仍處於成長期。儘管過去2年的交易量因線上購物頻率升高而有所成長，但這些應收帳款主要為交易性應收帳款，部分風險應可因此而降低。基於此，中華信評認為，目前該產業應有能力吸收所有損失，且風險機制提升亦有利於產品的成長和整體產業的狀況。