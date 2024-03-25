快訊／波音接連出包！公司核心高層大洗牌 董事長、CEO面臨撤換
飛機製造商巨頭波音公司（The Boeing Company）近年來不時傳出飛安事件，這使先前離奇死亡的吹哨者所控訴之品管問題再度浮出檯面，不少航空公司與旅客更打算「避開波音」不願承擔飛安風險。週一（25）稍早，波音公司高層出現大洗牌，波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）宣布在年底前將離開這家陷入困境的公司，波音公司董事長、波音商業飛機部門負責人也將下台以示負責。
國際中心楊智傑／綜合報導
在一封寫給外界的新聞稿中，波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）提到公司過去五年多來歷經許多飛機品質問題，包含2018年和2019年兩次造成346人死亡的737 Max致命墜機事故，還有今年一月阿拉斯加航空737 Max飛機艙門墜落事件，這些問題導致當局下令多次停飛，以及累計超過310億美元的損失。
凱爾洪在信中稱，阿拉斯加航空事件是「波音公司營運的一個重要分水嶺」，在宣布辭去職位計畫時也提到全球都在關注波音的處理態度，「我們會好好解決問題，讓公司重新回歸穩定軌道。」
與此同時，波音董事長凱爾納（Larry Kellner）亦宣布不會競選連任董事會董事，董事會則選出前高通執行長莫倫科普夫（Steve Mollenkopf） 接替這項職位；該公司還宣布，波音商業飛機部門（BCA）執行長迪爾（Stan Deal）也將從公司退休，自一月起開始擔任波音首席營運長（COO）的波普（Stephanie Pope）即日起將接任他的職位。
值得注意的是，上週五《華爾街日報》引述消息人士表示，美國多家主要航空公司高層要求與波音董事會開會，預期聚焦於對波音飛機生產方面問題的討論，這些航空公司執行長對波音為了加速生產速度而改變品質監管流程一事產生高度關注，有意尋求與波音高層開會討論情況，預期會議將於本週舉行，波音方面則將由董事長凱爾納帶領。