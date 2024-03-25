人力短缺、罷工衝擊難解！德國開放「大學生兼職」駕駛電車
德國公共交通近期面臨罷工浪潮與人力短缺衝擊，先前有不少公共交通員工爭取改善工作條件發動罷工，在人手不足的情況下業者也試著尋找更新的勞動力來補充，位於巴伐利亞邦（Bavaria）的紐倫堡公共運輸公司就開始嘗試找大學生來「打工兼職」當司機，只要通過駕駛測驗就能夠正式上路。
國際中心楊智傑／綜合報導
面對高通膨、勞動力短缺和薪資波動影響，德國數個月來包含鐵路、公車、地勤人員等各類交通行業勞工陸續發起了罷工抗議，對德國巴伐利亞邦第二大城市亞邦紐倫堡（Nuremberg）來說，除了勞資之間的薪酬談判外，人力嚴重短缺更是公司營運的當務之急，為了解決這個問題，公司試著邀請大學生們來當學徒，只要在課餘時間訓練並通過測試，這些年輕勞動力們就可以在一定程度的監督下實際駕駛電車上路。
紐倫堡運輸公司指出，每年他們需要招聘160名新司機來維持地鐵、有軌電車和公車的營運，負責招聘和培訓團隊的主管魯本說，為了面對人力短缺挑戰，他們必須想盡辦法來滿足缺額。自去年11月起，該公司的應徵廣告當中就寫著只要持有正規駕照、性格可靠，且能配合輪班的21歲以上青年都可以申請擔任市區有軌電車駕駛。
該公司最終收到36份申請表格，經過篩選後更直接聘請其中5人擔任學徒，並在暑假期間完成為期4週的培訓，在數個小時的理論學習、模擬器練習後，終於在有考官監督的情況下實際駕駛電車。
魯本稱，這一方面能夠解決勞力不足導致一般正職駕駛工作超時、健康受損的惡性循環，另一方面也能增加年輕人對該產業的理解與好奇，日後或許還能正式進行招聘或邀請相關科系者進入機械單位擔任工程師。