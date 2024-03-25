時代眼淚！日本泡湯必喝「玻璃瓶牛奶」成回憶 業者：只到3月底
在日本泡湯或是去澡堂（錢湯）泡澡後，許多人都喜歡喝一罐冰冰涼涼的「玻璃瓶牛奶」（ビン牛乳），而這樣的「習慣」也成為了日本的泡湯文化之一，不過現在這個特別的文化即將走入歷史。負責生產玻璃瓶牛奶的日本森永乳業宣布，將在今年3月底一口氣停售7款瓶裝牛奶和咖啡商品，並改以紙盒、寶特瓶包裝袋提，讓這個長達95年的文化走入歷史。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，玻璃瓶牛奶由日本最大的生產商「森永乳業」製造，自1929年推出以來，已經過了95年，如今即將走入歷史。森永乳業銷售部經理表示，玻璃瓶牛奶長年以來受到無數人的喜愛，更早已是許多人從小到大的重要回憶，但隨著大眾生活習慣與需求改變，在過去10年之間，玻璃瓶牛奶的產量下跌將近7成，再加上考量評估玻璃瓶裝牛奶回收效率、清洗、節約能源與運送，都得花費許多成本，因此經過多方考量後，決定停售，並改用寶特瓶或紙盒包裝
這項消息公布後，讓許多日本民眾感到震驚與不捨，從高中生到80多歲的老人都對此表示懷念。有民眾指出，玻璃瓶裝的牛奶喝起來比較方便，而且也歷史悠久的回憶，現在突然宣布停賣，覺得十分可惜。也有錢湯業者表示，他們已經販賣這款牛奶超過40年了，每天可以賣出30多瓶，早已是錢湯文化重要一環，對於停賣感到惋惜。