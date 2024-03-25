原料使用小林製藥！「納豆紅麴植物膠囊」受害 衛生局封存405斤
日藥小林製藥的「紅麴」相關產品疑混入其他物質，腎臟健康將造成危害，商緊急自行回收相關產品，我國食藥署也已通知輸入業者下架回收。新北市衛生局收到三合興公司主動通報，曾輸入該紅麴原料，製成「納豆紅麴植物膠囊」，現場預防性封存可能的問題原料及成品共405公斤。
記者孫唯容／綜合報導
新北衛生局指出，食藥署查出三合興公司有輸入該紅麴原料紀錄，同時三合興公司亦主動通報新北市衛生局，衛生局隨即會同食藥署前往該公司稽查，該公司接獲相關訊息後即進行自主管理，停止製造與販售並回收原料，並依規定進行通報，目前詳細原因仍待日本小林製藥進一步查證。
新北衛生局表示，業者使用紅麴原料製成「納豆紅麴植物膠囊」，現場預防性封存可能的問題原料及成品共405公斤，衛生局已責令三合興公司落實回收相關產品。衛生局呼籲，消費者倘有購買上述產品，可向該公司(消費者服務專線：02-32342211分機18)進行退貨。
新北衛生局也呼籲，食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全；發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。