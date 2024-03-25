超巨型貓咪動手K飼主！800萬人被嚇壞 真實身分曝光：不能隨便養
超巨貓咪動手K飼主！日前在IG上有一段影片瘋傳，女主人與一隻身形奇特的「貓」，體型格外巨大之外，還有著獵豹般的花紋，下秒牠更出爪作勢要打主人，簡短內容吸引超過800萬次觀看，許多人擔心女主人的安危。不過貓咪的真實身分以及雙方相處的日常曝光後，也讓大批網友放下憂慮的心情，直接變成粉絲。
記者潘毅／綜合報導
IG帳號「chloetheserval」2月23日發出的影片意外引發瘋傳，因為坐在沙發的大貓咪，發出嘶嘶聲，還露出手爪，朝向女主人方向，讓人擔憂是牠要對人發起攻擊。
事實上，影片中的大貓咪其實是名叫藪貓的物種，牠原產於非洲大草原，身長在60至92公分，體重則在15公斤至25公斤，平均壽命12至20歲。幾年前「藪貓」因為日本動畫「動物朋友」的關係，一度成為全球動漫迷最喜歡的動物。
這次的主角藪貓名叫克羅伊（chloe），今年已經是18歲高齡，從小就跟飼主科貝爾(Shannon Corbeil) 一家人生活在一起，感情相當融洽，當然有時候克羅伊也會因為吃不到零食鬧脾氣，但是他們從來沒有被克羅伊傷害過。得知了完整真相後，也讓大批民眾安心下來，更原地變成新粉絲。
藪貓在美國有8個州可以合法當作寵物飼養，其中就包含克羅伊一家人居住的密西根州。而在台灣，藪貓被列為保育類，無法隨意飼養。不過台南頑皮世界園區中，則可以目睹全台唯一的「藪貓」，可以在現場看見牠們優雅長腿以及宛如獵豹般的斑紋。