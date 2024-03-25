川普陷籌錢困局！3天內「需籌148億元」 否則莊園房產被查封
有意爭取重返白宮的美國前總統川普（Donald Trump），其競選復出計劃如今出現了一道重重的障礙：他必須在短短三天內籌集高達4.54億美元（約新台幣145億元）的資金，否則他的房地產帝國將面臨被查封拍賣的風險，川普聲稱自己手上握有現金「只是不願繳交」，還強調會把錢投入競選經費使用。
國際中心楊智傑／綜合報導
紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）已經明確表示，如果川普無法找到足夠的錢，那麼他的房產帝國，包括七泉莊園古堡（Seven Springs）和高爾夫球場，將面臨被查封或拍賣的命運。
《CNN》稱，這筆錢是與他的成年兒子、他的公司的民事詐欺案的上訴保證金，儘管川普在個人社群媒體不斷吹噓自己有50億美元的現金，但對於這些資產能否用於支付賠償金以及他是否真的有這麼多現金，尚不得而知。
不過川普的律師曾表示，川普反對申請破產，若真的遭扣押恐怕不只會影響到川普的商業帝國和個人財富，還可能對他的競選計劃產生深遠影響，目前川普正積極透過社群媒體向支持者募款，他重申自己是政治迫害的受害者，且這種說法持續具有影響力，在兩項新的民意調查顯示，川普在密西根州領先拜登，達到50：42 ，並且與其他州也多勢均力敵。