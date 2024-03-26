虎航今天所有航線100元起「限尊榮虎」 我有資格嗎、4規定報你知
台灣虎航今天又推出促銷機票，且打出單程未稅價僅100元起的優惠。虎航此次因應復活節推出「找蛋限定活動」，共促銷三天。尊榮虎會員與樂天聯名卡友才能享有此100元起的優惠，且限定僅有3月26日今日可以下訂；另外也有所有會員才能購買的3月27～3月28日，但是是1000元起。可是今天搶100元起的機票也有些規定，像是尊榮虎必須從指定購票連結，且本次必須要一次下訂來回機票等。而許多人最想知道的，應該就是自己是不是尊榮虎會員，此篇完整解釋一次看。
記者葉盛耀/綜合報導
此次虎航的「找蛋限定活動」共有三天，尊榮虎會員、聯名卡友可搶先於今（26）日的10:00 ~ 23:59下訂，且須透過專屬網站(https://booking.tigerairtw.com/zh-TW/portal/member/tigerprime)，今天10:00將開放，且竟然能享有最低單程未稅價100元起的優惠價格，若是能搶到來回皆100元的票價，另加上稅之後，應可獲得新台幣不到3000的來回機票（未含行李）。另外，全體虎航會員則是可於3月27日10:00 ~ 3月28日23:59搶票，優惠價格則為1000元起/1500元起，足見虎航此次對於尊榮虎會員、聯名卡友之「尊榮」禮遇。
我今天有資格可下訂嗎？
很多民眾應該都好奇自己是否有「尊榮虎」資格，事實上，根據台灣虎航官網上面說明，年滿二歲以上就可以免費申請虎航的會員。
什麼是虎航的「菁英虎」：
會員本人購買並搭乘台灣虎航國際線定期班機 (公關票、員工及親友票、共用班號等無法列入回饋計算)，機票金額 (不含加購託運行李、機上餐點等附加服務，亦不含各地稅金金額及預訂服務費等) 每新台幣100元可累計1點「虎足跡」（ tigerpoints ），滿200元累計2點 tigerpoints 。
＊怎樣才是虎航的「尊榮虎」：
而「尊榮虎」才能於今天搶訂100起的優惠機票！依程序累計虎足跡且符合升等條件者，台灣虎航將於足跡累計後進行等級審核，180天內累計150點虎足跡可躍升為尊榮虎，180天內新增任何虎足跡可續等，意即若之後180天內無新增足跡，則失去菁英虎資格。通過審核並成功升等，台灣虎航將發送升等通知信至您註冊的帳號，或可登入會員平台檢視目前等級身分。而當然，若你是樂天與虎航聯名的卡友，今天同樣能下訂。
此次搶票四規定：
1.此次尊榮虎會員、聯名卡友須透過專屬購票網頁(https://booking.tigerairtw.com/zh-TW/portal/member/tigerprime)，10:00將開啟，需完成身分驗證後方可進行購票。 tigerpoints 必須是旅程結束後 24小時內才會入帳，尚未搭乘或是未買來回票，僅有搭單程的，一概都不會計算點數。
2.尊榮虎(tigerprime)封館優惠，每筆訂單第一位乘客皆需為尊榮虎(tigerprime)，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎(tigerprime)不可獨行，至少需有一位成人尊榮虎(tigerprime)同行方可進行訂購。
3.上述活動優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。
4.所有預定均不可退款、不可轉讓、不可分割。
除了虎航，想飛日本則可參考捷星航空（Jetstar Airways）日本，於官網（按此）開賣促銷機票，優惠只到今（26）日16:00為止。其中包含東京、大阪飛往台北桃園機場的來回促銷票，單程未稅價皆是8990日圓（約台幣1892元），且可出發日期皆為2024年4月2日~ 4月25日以及5月6日 ~ 6月6日。而捷星此次是可以下訂單程的。