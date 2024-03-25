北韓勞工傳暴動！不滿四年薪遭上繳國家 罷工抗爭傳至中國、非洲
北韓派遣至中國、俄羅斯和非洲的將近10萬名勞工，近期流傳關於在中國發起的大規模罷工暴動事件。外媒獲報多位熟悉北韓的相關人士表示，有數千名在中國工廠的北韓勞工們因為薪酬遭以「戰爭準備金」的名目上繳出去而發動抗爭，儘管當局已拘留上百名領導暴動的人，但大規模抗爭的情況已經在不同國家的北韓勞工之間傳開。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《產經新聞》報導，最初發生在中國的北韓勞工暴動事件是在今年一月，他們被北韓國防省轄下機構派遣至中國吉林省的和龍市服飾工廠、水產品加工工廠，但原先要發給勞工的4年薪資，總計約1200萬美元，卻被以「戰爭準備金」的名目上繳給北韓政府，東窗事發後勞工發生激烈抗爭與暴動。
報導稱，北韓勞工先是挾持工廠幹部作為人質並投擲汽油彈抵抗，要求政府承諾會先發放4個月的工資，與此同時北韓當局則派遣大量秘密警察試圖控制情勢，並針對工廠幹部和發起暴動的數名北韓勞工進行調查，最終以嚴厲拷問和懲處鎮壓下這起大規模抗爭，其中除了工廠的北韓負責人受傷、200名被指控領導暴動者遭拘留外，主要負責財政的北韓幹部則已經畏罪自殺。
消息人士稱，這起大規模暴動的消息在其他地區北韓勞工當中口耳相傳，在遼寧省的服飾加工工廠內也傳出有近10名員工因為上層並未執行「30歲以上全員返國」政策而發起罷工，剛果共和國的建築工地也有數十人因相同理由，在未能回國的情況下發起暴動。