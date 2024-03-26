大谷翔平難證明清白！水原一平涉賭恐是共犯　富比士點「一關鍵」

NBA／湖人罰球真有優勢！美媒：3月共比對手多罰「98球」聯盟第1

▲湖人在3月獲得的罰球次數一騎絕塵，以98次遙遙領先聯盟其他29隊。圖為湖人球星「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人在3月獲得的罰球次數一騎絕塵，以98次遙遙領先聯盟其他29隊。圖為湖人球星「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

洛杉磯湖人上一戰以150:145擊敗強敵印第安納溜馬，湖人這一場比賽獲得驚人的48次罰球，足足比對手多了32次，引起賽後討論。根據《Extra StatMuse》數據，湖人在3月獲得的罰球次數一騎絕塵，以98次遙遙領先聯盟其他29隊。不過本季他們也確實是一支擅於在罰球線上搶勝的隊伍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人此役獲得48次罰球，並罰進38球；溜馬只有16次罰球機會，罰進9球，兩隊的罰球差為27次。另外在犯規次數上，湖人全隊被吹了14次犯規，溜馬則為31次。

對此，外界評價兩極，有人認為LeBron James的存在會讓湖人得到一些哨聲上的優勢，但也有人認為其實湖人衝擊禁區的次數更多，得到的罰球有優勢也並不是特別讓人意外的結果。

溜馬教頭Rick Carlisle賽後用委婉的方式為球隊抱怨，他在記者會上表示：「我的球員們在這場比賽裡盡了全力奮鬥，但有些事情就是不可能克服。我們的罰球相差了27次，犯規則差了17次，我想說的就這些。」

根據知名體育數據媒體《Extra StatMuse》分享的數據，在3月NBA各支球隊和對手的罰球比較結果，罰球次數多於對手的球隊，湖人以（+98）高居榜首，排名第2的灰熊僅（+72），也多出東區兩強塞爾提克（+47）和公鹿（+46）至少2倍以上。

本季湖人場均可以掙得24.1次罰球，高居聯盟第6；而且控制對手只獲得18.2次罰球，為聯盟第2。在製造犯規和避免送對手上罰球線方面，他們做得相當不錯。

而在罰球次數少於對手的球隊方面，拓荒者以（-75）排名聯盟倒數，倒數第2的溜馬為（-61），這或許也說明了溜馬在罰球次數上先天劣勢，並非沒有原因。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／湖人比溜馬少17犯規27罰球　教頭Carlisle：有些事無法克服

NBA／湖人季後賽大利多！跳出超強戰力　讓球星LeBron都讚嘆不已

NBA／詹皇狂得26分！AD36分大爆發　湖人150:145打爆溜馬創紀錄

NBA／湖人101：94退76人！LeBron飆致命三分　AD猛繳近雙20數據

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞