NBA／湖人罰球真有優勢！美媒：3月共比對手多罰「98球」聯盟第1

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湖人此役獲得48次罰球，並罰進38球；溜馬只有16次罰球機會，罰進9球，兩隊的罰球差為27次。另外在犯規次數上，湖人全隊被吹了14次犯規，溜馬則為31次。
對此，外界評價兩極，有人認為LeBron James的存在會讓湖人得到一些哨聲上的優勢，但也有人認為其實湖人衝擊禁區的次數更多，得到的罰球有優勢也並不是特別讓人意外的結果。
溜馬教頭Rick Carlisle賽後用委婉的方式為球隊抱怨，他在記者會上表示：「我的球員們在這場比賽裡盡了全力奮鬥，但有些事情就是不可能克服。我們的罰球相差了27次，犯規則差了17次，我想說的就這些。」
根據知名體育數據媒體《Extra StatMuse》分享的數據，在3月NBA各支球隊和對手的罰球比較結果，罰球次數多於對手的球隊，湖人以（+98）高居榜首，排名第2的灰熊僅（+72），也多出東區兩強塞爾提克（+47）和公鹿（+46）至少2倍以上。
本季湖人場均可以掙得24.1次罰球，高居聯盟第6；而且控制對手只獲得18.2次罰球，為聯盟第2。在製造犯規和避免送對手上罰球線方面，他們做得相當不錯。
而在罰球次數少於對手的球隊方面，拓荒者以（-75）排名聯盟倒數，倒數第2的溜馬為（-61），這或許也說明了溜馬在罰球次數上先天劣勢，並非沒有原因。
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