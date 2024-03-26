首度成功！聯合國安理會「加薩立即停火」決議通關　美投下棄權票

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最新通過的決議即是由10個非常任理事國提出，在本次議案討論過程中，多次使用否決權來維護以色列針對哈瑪斯實施報復作戰的美國，要求議案內容的「永久停火」改為「持續停火」，藉此保留以色列自衛空間，並為雙方創造達成持續性停戰的機會，而到最後投票環節，美國選擇不動用否決權，其餘14個理事國則均表態支持該決議。值得一提的是，決議案通過時，會場爆發了熱烈的掌聲。
該決議案要求加薩地區在這個處於穆斯林齋戒月的時間點「立即停火」，進而實現「持續停火」，同時要求「立刻無條件釋放全部人質」與「移除所有不利提供大規模人道援助的障礙」，目前在以哈衝突中死亡的加薩人數已超過3.2萬人。
在這項決議通過之前，美國在22日曾提出加薩停火決議草案，當時由於中國及俄羅斯的反對，草案未獲通過，美國常駐聯合國代表在表決後批評俄羅斯和中國的否決是「把政治置於進展之上」，法國代表則表示將繼續致力於解決衝突且草擬另一份草案，美國則重申週一這起最新通過的決議，可能破壞人在埃及的美國國務卿布林肯，與埃及、卡達努力推展的加薩停火、釋放人質協議。
此前有4項停火決議均以失敗告終，其中包括美國上週五（22）提出的一項停火決議，在該份美國起草的議案當中，內容重申堅定致力於兩國解決方案構想、支持在加薩地區實現立即和持續停火，但中國、俄羅斯以其中「沒有明確要求以色列立即結束在加薩的行動」為由進行否決，同時也因並沒有明確使用「呼籲」（call）一詞，而是稱「迫切需要停火」，使巴勒斯坦和阿拉伯國家認為草案存在偏見而反對，但該議案仍收到11個安理會成員國投票支持，包括安理會常任理事國的法國和英國。
此次美國的「棄權」行動被外媒廣泛認為，顯示美國與以色列在此議題上的立場出現了轉變，對認為在加薩實施軍事行動是為了消滅哈瑪斯組織的以色列來說，無疑是重大挑戰；以色列總理納坦雅胡對此則宣布取消原定本週前往華盛頓與美國官員會晤的計劃。