台大高材生求薪40K！網驚勸太低了　內行教戰議價撇步

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1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，社會新鮮人在面試之前，應該對自我價值有清晰的認識，包括從業技能、學術背景、社團經驗等方面，並且事先了解市場行情區間，包括職位的薪資範圍以及同業所提供的待遇，這樣可以確保自己開出的薪資條件，較貼近真實市場行情。
此外，在談薪水時，不僅僅是談數字，更應該強調自己能夠為公司帶來的價值和貢獻。舉例說明你的技能、專業知識和過往經驗，如何能夠幫助公司達成目標，強調自己的價值，有助於面試過程更具說服力，進而拿到符合期待的條件。
曾仲葳表示，距離六月畢業季腳步愈來愈近，有鑑於優質人才難覓，許多企業前進校園鎖定準畢業生，自3月起全台各大專院校園就業博覽會熱鬧登場，1111人力銀行聯合校徵，搜羅知名企業包括英業達、台達電子、日月光半導體、中信金、凱基證券等相關工作機會，歡迎準備步入職場的學子們大展身手投履歷。
曾仲葳也提醒，新鮮人找工作除了考慮敘薪條件，也應該衡量企業提供的員工福利，例如股票分紅、績效獎金、培訓機制、升遷管道、彈性工時等，在講求工作與生活平衡的時代，亦有企業提供優於勞基法規範天數的年假特休，透過其他福利來補強薪資上的期待落差，也都是目前就業市場頗受青睞的招募方式。