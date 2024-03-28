高齡駕駛2／太鄉愿釀交通混亂　換照測驗應納醫界評估

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換照不應單以年齡普篩
成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷認為，高齡駕駛問題應降低年齡問題而設立的門檻，不是所有人到75歲就一定會發生狀況，每個人老化的程度與疾病狀況都不同，因此應該以身體功能判斷，是否因為退化不適合繼續駕駛，不過實務上仍可理解政府用「年齡普篩」，從廣泛族群中撈出高風險者。
陳郁婷補充，在國外駕駛復健是一個職能的次專科，評估一個人的疾病狀況，看現在有怎樣的疾病、退化進程，科學上會有證據，根據民眾醫療、用藥狀況、自我覺察，知道身體疾病對駕駛功能等影響，以及運具替代性等綜合評量，但目前台灣尚未有這樣的服務，她認為，法規不一定要規定年限，而是要加入醫療人員詳細對人體功能等評估多久應換照。
談及目前換照制度，陳郁婷坦言，研究上還無一個單一工具可以判別一個人是否適合駕駛，人體功能本來就是複雜的，台灣目前的測驗不算這麼糟糕，但仍有可以進步的地方。她也分享，日本新改版的換照測驗中，把記憶測驗增難，測驗中呈現4張圖片，每張圖片上有4個物品，讓民眾記憶後寫出，也就是民眾一次要記憶16個物品，並盡量寫出來，若寫不出會給予物品種類的提示，乍看之下是考驗民眾記憶力，但實際上背後攸關的是能否辨識物品、命名以及策略，尤其策略是最看重的，可以判斷大腦有無解決問題的能力還是開始僵化，台灣可以參考。
在《中高齡認知障礙汽車駕駛者的適性駕駛評估》一文中提到，開車出門對於高齡駕駛者而言，是重要的社區移行技巧或職能之一，可維持高齡駕駛者的獨立性與社會參與程度。陳郁婷補充，當長者無法自行駕車出門時，還是希望能維持他的社會參與，讓他能去得了他要去的地方，然而這件事情有很大的城鄉差距，居住在台北的人就相對方便很多，公車頻率路線都較規律、頻繁，不需要擔心錯過這班車，下班車要等多久，高雄也有輕軌路網，但其他縣市卻尚未完善。
立委認同換照納入醫界評估
立委黃健豪則認為，目前認知測驗相對基礎簡單，對於複雜的道路狀況，長者上路後未必能及時反應，而且有時也應考量城鄉差距，「坦白說好了，今天在台北市開車跟在花蓮縣開車，他的方法、路況一定不一樣」，建議交通部可以規劃更細緻的分流。
黃健豪進一步指出，高齡者換照測驗通關，應代表沒問題真的能上路，也可納入醫界評估其認知是否符合安全標準，讓駕照有其價值，「再者，每一件事情都要做到位，警察執法也要加嚴，我覺得就是，台灣交通會這麼混亂，有部分原因大概都很鄉愿。」
長者自行駕車出門，其實無非就是為了行的方便，公車有固定路線與站牌，不一定是長者想去的地方，且在偏鄉，無車更如無腳。黃健豪分享，長遠來看，當然是要建設大眾運輸，不過這真的是太長遠了，鄉鎮也不可能蓋捷運，公車不可能太密集，且營運成本太高了。
黃健豪提到，像是台北市跟台中市都有敬老愛心卡，每個月提供點數，讓長者出們可以坐計程車，以及地方政府有所謂的小黃巴士，雖然是計程車的形式，但不會只載1人，而是沿途都可載客，提供長輩點到點的服務，替代自己開車。
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