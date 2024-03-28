高齡駕駛3／偏鄉無車如無腳　城鄉差距相關配套需因地制宜

我是廣告 請繼續往下閱讀
成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷直言，「如果他出門連一個可以走的人行道都沒有，那他出門面對的風險跟困難就很多」，她觀察，許多高齡機車族都是把機車當慢車騎，不能騎機車時改騎腳踏車，當連腳踏車平衡都有問題時，就會使用四輪的電動代步器，按照規定電動代步器被歸類為「行人」，但想走人行道，常常很難上去、下來，或是被臨停的機車汽車卡住，要走騎樓不可能。
但電動代步器若是直接走在馬路上呢？陳郁婷指出，馬路上也是無路可走，會跟機車、公車、臨停車輛卡在一起，電動代步器車速又較慢，就會變成車速快慢混流在道路邊緣，最根本的問題就是「台灣還沒準備好高齡化社會」，人行道沒有、多元運具沒有，當一個人不能開車、騎車的時候，尤其在中南部就真的很難出門。
淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢預估，明年台灣就會進入超高齡社會，對於高齡駕駛也會有比較大的風險跟隱憂，但長者要出外參加社會，才能活得更健康長久，因此交通需求必須被滿足，國外在祭出限制使用交通工具的權利時，也會有配套。
城鄉差距大 學者籲要配套
羅孝賢說明，國內也有相關配套，對於住在台北的長者問題不大，但對住在鄉下的長者來說，公車班次少，導致出行困難，這還有很大的努力空間，另現在也有許多電動代步車等醫療輔具，因人行道被占用，走在車道上更危險，政府也應及早面對。
羅孝賢提及，國外有些考量，由於長者晚上視力相對差，對眩光反應、焦距調節都較不佳，不讓長者夜間上路，就有白天駕照，台灣也許沒辦法做，但仍要因地制宜，加強相關配套措施，讓長者能安全出門接觸社會。
不能開車後 小黃巴士接駁
立委黃健豪則是坦言，長遠來看，當然是要建設大眾運輸，不過這真的是太長遠了，鄉鎮也不可能蓋捷運，公車不可能太密集，且營運成本太高了，但像是台北市跟台中市都有敬老愛心卡，每個月提供點數，讓長者出們可以坐計程車，以及地方政府有所謂的小黃巴士，雖然是計程車的形式，但不會只載1人，而是沿途都可載客，提供長輩點到點的服務，替代自己開車。
針對偏鄉交通部不便，公路局曾表示，會陸續推動相關計畫補助偏遠虧損路線，維持提供長者行的需求，對於運量不足的地方，也持續推動偏遠地區的DRTS（需求反應式公共運輸服務）營運模式，提升載客率並減少營運成本支出，期盼藉新型態的公共運輸營運模式，能讓偏鄉的居民、老人及學生即便無法自己開車騎車，也都能夠自在而有尊嚴的移動。
更多「高齡駕駛」相關新聞。