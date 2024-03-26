英國宣布對中國制裁！外相：曾與王毅談網攻、干預民主

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英國副首相陶敦（Oliver Dowden）今天下午在國會宣布，就中國惡意對英國選舉委員會（Electoral Commission）及國會議員發動網路攻擊，制裁與中國官方有關的2名個人及1個實體。首相府一名發言人證實，卡麥隆已召見中國駐英大使鄭澤光，要求中方說明。
這名發言人還說，卡麥隆將向中方表明其行為「令人無法接受」，英方「不會容忍」。
英國外交部今天公布，遭制裁的2名個人及1個實體分別為中國公民倪高彬、趙光宗，以及武漢曉睿智科技有限責任公司，這些個人與實體皆與網路組織APT31有關。
英國政府曾於2021年指出，網路組織APT31及APT40背後都是中國國家安全部。APT31及APT40曾在2021年透過微軟（Microsoft）電郵服務Exchange伺服器入侵世界各地網路，影響超過25萬名用戶。
根據英國政府跨部會制裁資料庫，1985年出生的倪高彬是APT31成員，涉入網攻行動擘劃、支援或委託執行，具體項目包括針對特定目標的「網路釣魚」、資訊系統干預、未經授權取得並匯出敏感資料，對象包括官員、官方機構、國會議員。
趙光宗同樣是1985年生、APT31成員，「事蹟」與倪高彬大同小異。至於「武漢曉睿智科技」，資料庫顯示，該公司與APT31有關，「代表中國政府」落實網攻，相關行動的目標為削弱英國的繁榮穩定及民主政治過程。外交部指出，「武漢曉睿智科技」是一家「幌子公司」。
陶敦及外交部皆強調，中方的行動「未成功」：駭客未能損害國會議員的網路帳號，選委會的資訊系統雖遭入侵，但未對選舉過程、民眾的選舉權益及投票資格登記造成衝擊。選委會事後也已提升資安防護能力。
外交部指出，在跨國情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）盟友支持下、以及經英國「國家網路安全中心」（NCSC）等專業單位調查，英國政府今天得以公開指認，與中國有關的組織和個人必須為2021年至2022年兩起惡意網攻事件負責。
據NCSC評估，APT31「極有可能」（highly likely）涉入2021年至2022年選委會資訊系統遭攻擊事件。此外，NCSC「幾乎確定」（almost certain）APT31另外在2021年也對英國國會議員發動網路偵察行動；多數遭鎖定的議員因為批判中國的惡意活動而形象鮮明。
外交部強調，英國政府已採取措施強化對網攻的防衛。政府跨部會「捍衛民主特別工作小組」（Defending Democracy Taskforce）以及2023年通過的「國家安全法」也提供政府、國會、安全單位及執法機關必要工具，以阻卻敵意活動。NCSC另已更新資安指引。
近兩年，NCSC曾數次示警，各國關鍵基礎設施是中國官方資助的網攻目標之一，且駭客或惡意軟體可以長時間潛伏。
英國外交部指出，與中國官方有關的組織和個人明顯透過惡意的網路活動，有計畫、針對性地攻擊英國及其他國家的民主制度和國會議員，今天揭露的不過是最近幾起事件。
陶敦強調，英國「不會容忍」這類行動，將持續要求中國政府對其行為負責。（編輯：陳彥鈞）1130326