救命稻草！紐約上訴法院同意 川普可於10天內提交「較低」保證金
美國前總統川普（Donald Trump）官司纏身，面臨多重困境，不過事態似乎在25日迎來轉機，紐約上訴法院當地時間週一同意，如果川普能針對民事欺詐案，於10天內繳納1.75億美元（約新台幣56億）的保證金，就會推遲收取原本裁定的4.54億（約新台幣145億）美元保證金，前者金額對川普而言，明顯較能負擔。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，先前因為找不到擔保公司願意幫忙，川普的律師團上週才向法院聲明，無力籌措近5億美元的保證金，恐將面臨遭紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）沒收資產的命運。然而，紐約上訴法院在25日、也就是最後期限當天，批准降低金額至1.75 億美元，並延長至10天內繳付。
報導指出，這項裁決對川普而言是一項「重大勝利」，他表示「非常尊重」上訴部門的決定，也會盡快繳付，這意味著川普將可繼續上訴，不必擔心資產被沒收。一旦1.75億美元的保證金繳納後，針對川普、他兒子及其公司的民事欺詐判決的執行，將至少暫停至9月。
雖然川普涉嫌向成人片女星支付封口費一案，法官已同意下月15日正式開審，但對川普而言，保證金減至1.75億美元無疑是好消息，研判他會繼續試圖將所有針對他的4項刑事審判，都設法推遲到11月大選之後，前提是沒有被法院駁回。