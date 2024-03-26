妮婭分手8個月「公開新男友」！Joeman現身按讚 限動反應有亮點
實況主Niya（妮婭）過去曾經和百萬YouTuber「Joeman（九妹）」在一起三年過，當時兩人宣布分手時，讓大批粉絲感到非常的可惜。如今兩人也都各自回歸事業，而時隔8個月，妮婭在生日這天高調在社群認愛，公開自己的新對象，透露目前已經跟男友在一起三個月，而Joeman也有按讚貼文給予祝福，不過其限動反應有亮點，也讓觀眾笑稱：「Joeman不要哭哭！下次就換Niya祝福你了」。
記者張嘉哲/綜合報導
Niya在25日生日當天，貼文順便公開自己的新男友，表示現任男友是由「微笑女神」林真亦介紹結緣，雙方在2023年底認識，發現兩人的三觀以及生活上都非常合，進而交往，目前已經在一起三個多月。Niya也對男友告白「謝謝你的包容還有日常很多很多的照顧，感謝不愛拍照的大叔陪我拍了一系列情侶美照」。
只見貼出的系列照中，Niya與男友有接吻、頭靠頭，躺在大腿上的各種放閃照片，讓不少粉絲紛紛獻上祝福表示「超讚的啦！Niya一定要幸福」、「生日快樂Niya！這根本郎才女貌好讚」、「照片拍的真的太好看了，感覺好甜啊」。
有趣的是，前男友Joeman雖然沒有留言，但是也是大氣按讚祝福，後來則在限時動態發出與瘋男成員晨灰的合照，用右手遮住眼睛裝作難過的樣子，晨灰則是摸頭安慰他，似乎就在回應前女友戀情一樣。讓不少網友也笑翻表示「Joeman不要哭哭！下次就換你官宣你新女友」、「別擔心，現在瘦下來的Joeman也會交新女友的！」
Joeman情斷妮婭原因曝光！歷任女友都是正妹
事實上，Joeman與妮婭是在2023年1月1日公開認愛，當時候透露兩人已經交往兩年多，讓許多粉絲又驚又喜，不過同年7月兩人宣布分手，Joeman也透露其原因表示：「我們對於感情需求程度，以及想要的生活還有未來有一定程度的落差，也漸漸發現這是很難改變的事情，所以這陣子討論了很久之後，決定不再耽誤彼此，還給彼此自由」。
而Joeman過去公開戀情當中，除了正妹妮婭之外，還有現在已經晉升人妻的「咪妃」，去年她剛從台北海大海洋觀光系碩士畢業，今年首次以校友回娘家參加台北海大58周年校慶，也被稱爲是「最美學霸媽媽」，在生下女兒之後狂瘦13公斤，成功恢復窈窕身材，讓大批粉絲感到佩服。