台版柬埔寨詐騙釀3死！被害人求償金額破億元 首件判決結果出爐
「台版柬埔寨」求職詐騙凌虐案共奪走3條人命，得手金額高達近4億元，主嫌「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等人日前遭判處無期徒刑後，被害人也陸續提起損害賠償告訴，昨（25）日士林地方法院民庭宣判其中2起求償案，判傅等人應賠償2被害人共1040萬元，全案可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，為確保組織運作順暢，詐團內部有嚴密分工，除了負責刊登徵才職廣告、運送豬仔的車手外，連囚禁地點也細分多項，若被害人配合團夥，就會被送到管制鬆的「軟控房」，但如果豬仔企圖逃跑，且作勢反抗，則會運到「強控房」遭受毆打、電擊等凌虐。
前年11月間，新北市警方接連在淡水區、桃園市中壢區，破獲2處詐騙集團基地，追查發現，竟有58名受害者慘遭囚禁，其中更有3人不幸身亡，案經調查，檢警在凶嫌手機查出許多凌虐證據，主嫌等人除電擊受害人下體取樂外，還在泡麵內摻入大量FM2，讓「豬仔」們吃下後昏睡、避免吵鬧；另外，案件中另有267人被騙失財，合計詐團不法所得達3億9342萬餘元。
士林地院去年依組織、私刑拘禁致死、加重強盜、非法使人施用毒品、加重詐欺等罪判處傅女（Ｓ姐）、陳樺韋（茶董）無期徒刑、褫奪公權終身，至於其餘幹部則處24年8月到29年6月不等徒刑；目前已有許多被害人提出民事求償，士院民庭共已分案34件，求償總金額為1億1897萬443元，另有2件尚未分案。