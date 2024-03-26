高雄海軍士官載母墜港獨活 稱不忍媽失智久病遭打臉 殺人罪收押
高雄市彌陀區37歲黃姓海軍士官，前日載68歲母親行駛到南寮漁港後落海，警消獲報合力救出受困母子，母親送醫急救仍不治。檢警相驗確認為溺斃，黃男供稱不忍母親失智受苦，多年照護下不堪壓力，才會帶母親走上絕路，不過根據黃母就診紀錄，僅有慢性病史，並無失智等相關診斷證明，動機啟人疑竇，經橋頭地檢署複訊後，依殺害直系血親尊親屬罪向法院聲押，今晨裁准。
社會組／綜合報導
據了解，現年37歲的黃男為海軍保修指揮部左營支部士官，從軍多年，24日中午駕車載著68歲戴姓母親行駛至彌陀區南寮漁港，連人帶車衝入海中，岸巡隊員聽聞聲響隨即下海救人，率先拉出駕駛組的黃男，約過40分鐘後才成功把黃母救出，無奈獲救時已無生命跡象，送醫搶救仍不治。
黃男供稱，母親罹患失智症，且情緒不穩定，需要時刻關懷，因長期照護壓力大，又不忍母親久病受苦，擔心日後無人照顧，才會鑄下大錯。訊後依加工自殺罪移送橋頭地檢署。
不過，檢警卻查無黃母身心科就診紀錄，醫學中心就診紀錄僅是慢性病，並無失智症等相關診斷敘述，最後認定黃男行為明顯致母親於死，涉犯《刑法》272條「蓄意殺害直系血親尊親屬、年長者、身心障礙者、婦女及孩童者」重罪，昨晚已向法院聲請羈押。