綠委爆「00940自救會」已破22萬人 怒問金管會：是有人要鬧事？
元大台灣價值高息ETF（00940）預計4月1日掛牌，近期掀起台股史上最大ETF募資潮，募資金額超過新台幣1700億元。不過，00940還未上市，臉書就已出現自救會社團。民進黨立委吳秉叡指出，根據他掌握，網路自救會成員數已突破22萬人。對此，金管會主委黃天牧回應，將密切關注，進一步了解訴求。
記者陳宜加／台北報導
吳秉叡昨（25）日在立法院財政委員會質詢時指出，00940尚未掛牌上市，但截至22日傍晚，臉書社團「00940自救會」的成員已達22萬2000人，金管會是否有掌握？一個還未上市的產品，自救會竟有超過22萬人，是不是準備要鬧事？
黃天牧表示，不論ETF的發行或是投資人的權益，金管會都非常重視，會了解自救會的訴求是什麼。
吳秉叡質疑，光了解足夠嗎？現今網路時代要號召群眾很容易，會不會出現有心人士利用資訊落差來操作？他舉例，2020年發生的「負油價」事件，造成元大S&P原油正2（00672L）下市，當時民眾就發起自救會陳抗。儘管此事非金管會疏失，但金管會應以此為前車之鑑。
對此，黃天牧回應，會密切注意整體事件的發展。同時他也強調，針對台股ETF熱潮，金管會將採3方向強化監理，包括注意投信業銷售過程、是否充分告知投資人資訊，也將與投信投顧公會討論，有關未來網紅行銷管理的自律規範，還有對整體ETF市場面監控措施。