總質詢之亂暫告終！沈富雄總結「韓國瑜大贏」：把立院變成水族箱
立法院爆發總質詢之亂，立法院長韓國瑜唱名綠委3次未到即宣布散會，引發民進黨抗議，韓國瑜昨（25）日二度召開朝野協商，民眾黨團總召黃國昌提出實務上的一些可能問題，民進黨團總召柯建銘則插話解釋，讓黃國昌暴氣，怒嗆柯建銘又在插話，而柯建銘見黃國昌爆氣則反譏又在氣噗噗，並說「趕快離開，趕快離開」；韓國瑜當下則回應「大家要把情緒放和緩一點」。對此，前立委沈富雄表示，「韓國瑜要怎麼得分？韓國瑜跟周萬來做了一件事情，他們把立法院框成一個水族箱。」
記者陳宜加／台北報導
沈富雄昨在廣播節目《POP大國民》中表示，「我們做個結論，韓國瑜全勝、韓國瑜大贏，這就韓國瑜厲害的地方」，沈富雄坦言，「韓國瑜到目前累積很多小勝，但他累積小勝的過程中，沒有特別修理綠營不對的地方，也沒有特別偏向國民黨」。沈富雄也舉例，「韓國瑜就算單獨一人也很厲害、很聰明，但旁邊有周萬來讓他比較心裡頭篤定，所以他很多做法，如果有懷疑的話，就問一下周萬來」。
沈富雄直言，「國民黨現在立院有了多數，其實表現得不好，許多新科的國民黨委員，很多都沒有經驗、良莠不齊，但他們急於表現。」沈富雄分析，在這樣的過程中，韓國瑜要怎麼得分？他認為韓國瑜跟周萬來做了一件事情，「他們把立法院框成一個水族箱」。
沈富雄直言「韓國瑜做的最大貢獻，就是提醒大家，這是一個水族箱，水族箱有水族箱的規矩，要大家遵守，就是做了這件事。」