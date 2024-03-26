大谷翔平堅稱沒有賭博！12分鐘聲明完整回應 美媒：相信他沒說謊
在面對專屬翻譯水原一平捲入非法賭博風波，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平於今（26）日在主場舉行記者會，本次記者會沒有開放媒體提問，但大谷翔平詳細描述事件經過，堅稱自己從未賭博，也從未答應替水原一平還債，大谷翔平以一番強而有力的發言震撼了所有人，也讓美媒相信他沒有撒謊。
記者路皓惟/綜合報導
在當地電視台『LA Sports Net』等向全美轉播的記者會中，大谷翔平聲稱，「我本人從未參與賭博或是要求下注體育賽事，也從未要求過匯款。」大谷堅稱自己的清白，同時還提到他對這次事件的感受，「老實說，『震驚』這個詞不太恰當，但是，我已經花了超過這個詞的感受來度過這段時間，現在要用言語表達出來是很困難的。」
這次的記者會不僅是大谷翔平面對公眾的首次發聲，也是他在這場風波中表達自己立場的一次重要機會。在這約12分鐘的時間裡，大谷翔平不僅清楚地傳達了自己對於這次事件的看法，也表達了對於未來的期待與決心。
美媒《NESN》記者Jared Carabis在社媒X表示，他完全沒有理由不相信大谷翔平在今天的聲明中所說的是謊言。
《富比士》記者Anthony Witrado表示，大谷翔平完全像媒體坦白，「沒想到大谷會講得那麼詳細，他很好地從自己的角度解釋了事件的發生，整體來看，是一個強而有力的發言。」
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