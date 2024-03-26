連40天兒童免費入住！大人每晚900元起　送早餐吃到飽與延遲退房

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台北三重館則招待140公分以下的兒童免費入住，除贈備品及吃到飽自助早餐外，全家皆可享延後退房1小時，前40組訂房貴賓再加碼迎賓客房禮。以兩大一小入住豪華客房，贈吃到飽自助早餐，每人每晚平均只要900元起。
而位於高雄市中心的捷絲旅高雄站前館，專為親子家庭出遊提供舒適和便利的住宿體驗。兒童節期間，入住豪華家庭房或捷絲旅三人房的旅客，11歲以下兒童可享住宿免費以及翌日吃到飽自助早餐，以捷絲旅三人房為例，每人每晚平均只要1,133元起，入住的孩童還可獲贈「咦。Hand Look 台灣紙箱玩具—球球大平台乙組」。此外，臨近衛武營國家藝術文化中心的捷絲旅高雄中正館，同樣推出入住豪華三人房，加贈「YouR超微型積木龍虎塔乙組」。
東台灣的捷絲旅花蓮中正館，設有遊戲室及圖書館，提供親子玩樂空間，臨近著名花蓮必吃美食，更適合前往太魯閣國家公園、七星潭、海洋公園等著名景點，此次限時優惠除贈送11歲以下兒童一位免費入住外，還贈送翌日吃到飽自助早餐及迎賓午茶，兩大一小入住精緻三人房，每人每晚平均只要993元起。另外，還特別準備了兒童專屬的「猴子設計Monkey Designg手作摺書燈」及「親子同樂MINI吧」。
緊鄰奇美博物館及十鼓文創園區的台南虎山館，擁有一座戶外夢幻泳池，適合舒緩身心、暢享親子戲水時光，此次專案房型為最受親子歡迎的露營風上下舖—鼓趣客房，除附贈翌日早餐兩客外、兩位11歲以下兒童也可以免費入住，兩大二小入住每人每晚平均只要1,250元起。台南虎山館也推薦鄰近的「虎山林場」，林蔭步道間充滿神秘感，宛如日本人氣動畫龍貓森林。
另一家旅宿集團「小鹿文娛旅宿集團」也響應兒童節檔期，結合復活節元素，只要在3月29日至4月7日期間入住旗下六個館別包含路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅主題館、站前館、謙商旅東門館以及谷墨商旅，同行孩童可獲「健達出奇蛋」，一童一顆。其中路徒PLUS行旅以及路境行旅府前館於活動期間加碼推出尋寶任務，6隻玩偶兔將藏身於大廳中，凡尋獲3隻玩偶兔者(不限年齡)，拍照出示櫃台人員，即可再獲得一神秘小禮。